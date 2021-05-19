15 yaşında öldürülen futbolcu Kiyan Prince, Deep Fake teknolojisi ile FIFA 21'e eklendi

FIFA 21, 15 yıl önce, sadece 15 yaşındayken bıçaklanarak öldürülen genç futbolcu Kiyan Prince'i Deep Fake teknolojisiyle oyuna ekledi.

Geleceğin yıldız futbolcularından biri olarak gösterilen Kiyan Prince, Queens Park Rangers'da forma giyiyordu. Edgware'deki okulunun önünde 2006 yılında bir kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanarak öldürüldü.

EA Sports, eğer yaşasaydı bugün 30 yaşında olacak olan Kiyan'ı deep fake teknolojisi ile FIFA 21'e ekleyerek onu anmaya karar verdi. 30 yaşındaki Kiyan'ın görüntüleri, gelişmiş deep fake teknolojisi, illüstrasyon ve bilim insanları ile Kiyan'ın ailesinden gelen girdilerin bir kombinasyonu ile oluşturuldu.

Kiyan'ın babası Dr. Mark Prince OBE, oğlunun çocukluk hayalini gerçekleştiren görüntülerinin diğer savunmasız gençlere de aynı şeyi yapma konusunda ilham vereceğini umduğunu belirterek, "O, hayatı çok erken elinden alınmış genç siyah bir çocuktu" dedi.

Kiyan'ın öldürülmesi, İngiltere'de yasaların değişmesine kadar uzanan önemli uygulamalara yol açmıştı. İnsanların yasal olarak bıçak alabilecekleri yaş 18'e çıkartılmıştı.