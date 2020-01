Darbe soruşturması kapsamında 15 üniversite kılavuzdan siliniyor; işte tam liste...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), darbe girişimi sonrasında, OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan üniversitelere ait bilgilerin tercih kılavuzundan çıkarılacağını açıkladı.

Aralarında Fatih, Şifa, Gediz, izmir, Süleyman Şah'ın da bulunduğu 15 üniversite önceki gün kapatılmıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen ve FETÖ/PDY ilişkisi belirlenen 15 vakıf üniversitesi, 934 özel okul, 109 özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, 35 özel sağlık kurum ve kuruluşu, 104 vakıf, 1125 dernek, 19 sendika, federasyon ve konfederasyon kapatıldı.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak. Sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazine’ye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak. Kapatılanlar her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazine’den bir hak ve talepte bulunulamayacak.

Üniversite tercih kılavuzu tam liste için tıklayın