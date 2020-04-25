15. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin gösterim programı yayımlandı: Evde kalamayanları gör

Bu yıl 15'incisi Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak düzenlenecek olan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin programı yayımlandı.

“Evde kalamayanları gör” sloganıyla düzenlenen festivalin gala gösterimi 1 Mayıs 2020 saat 20.00’da festivalin Youtube kanalı üzerinden yapılacak. Alican Yücesoy’un sunuculuğunu üstlendiği gala programının Mert Fırat, Ercan Kesal ile yurt dışından yönetmenlerin katılacak.

Toplu olarak gösterilecek Otobüs, Sarı Mercedes, Cumartesi Cumartesi ve Umut Üzümleri filmlerinin yönetmeni Tunç Okan ile 2 Mayıs saat 17:25 de canlı söyleşi yapılacak. Tunç Okan Youtube kanalından canlı yayında izleyenlerin sorularını yanıtlayacak.

Cumartesi Cumartesi filminin Türkiye’de daha önce gösterilmeyen Fransa kurgusunu festivalin YouTube kanalı üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Gün gün filmlerin gösterim programı için buraya tıklayınız.

Festivalde gösterilecek filmler hakkında ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayınız. (Filmler sadece birer kez ve belirtilen saatlerde gösterilecektir)