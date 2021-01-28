Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu. Korsanlar şirketin Almanya'nın Hamburg kentindeki ofisini aradı. Korsanların tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi.

Boden Denizcilik’ten yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Boden Denizcilik, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi MOZART'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir.

"Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır."

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