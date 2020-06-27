15 TL’ye lahmacun, 25 TL’ye hamburger, ücretsiz şezlong ve şemsiye; Bodrum'da ucuzu da var

Bodrum ve Çeşme’deki lüks plajlar fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 100 liraya lahmacun, giriş ücreti olarak 550 TL talep eden plajlar çok konuşulsa da lahmacunun 15 lira, hamburgerin 25 lira olduğu yerler de var.

Yaz sezonu Koronavirüs tedbirleriyle başladı. Bugün ve yarın yapılacak sınavların da bitmesiyle birlikte kıyı bölgelerine gidişlerin daha da artması bekleniyor. Henüz istenilen turizm hareketine ulaşılmasa da her yıl olduğu gibi bu yıl da sahillerde hizmet veren lüks plajların fiyatları tartışma konusu oldu.

Ancak uygun fiyatlarla hizmet veren plajlar da bulunuyor. Hürriyet'ten Burak Coşan imzalı habere göre, uygun fiyatlarla hizmet veren plajlarda, lüks plajdaki bir lahmacun fiyatına bir gün geçirilebiliyor. Hatta her bütçeye uygun olarak hizmet veren plajlarda kişi başı günlük 50 TL’ye yemek dahil deniz, kum, güneşin keyfi mümkün.

Bodrum, Çeşme ve Fethiye gibi yerlerde herhangi bir özel işletme tarafından yönetilmeyen halk plajları da vatandaşlar tarafından tercih edilebilir. Eğer ücretsiz halk plajları kullanılacaksa, çevredeki restoran ve kafelerde 15-25 TL’ye döner, pizza ve hamburger satın alınabiliyor. İşte uygun fiyatlarla denize girilebilecek plaj alternatifleri olabiliyor.

Plaj ücretsiz, dürüm 25 TL

Fethiye'deki Petunya Beach Club da giriş ücreti almayan işletmeler arasında yer alıyor. Şezlong ve şemsiyenin de tüketiciye sunulduğu plajda, köfte, tavuk, dürüm gibi yiyecek alternatifleri bulunuyor. Bu plajda yiyecek ücretleri ise 25 TL ile 50 TL arasında farklılık gösteriyor.

Çeşme'de giriş ücreti 70 TL

İzmir Çeşme'de bulunan Fun Beach Club için giriş ücreti olarak kişi başı 70 TL isteniyor. Şezlong, şemsiye ve otopark ödenen ücret dahilinde tüketiciye sunuluyor. Aynı isimle hizmet veren restorandan yiyecek-içecek ihtiyacı karşılanabiliyor. Bir hamburger için belirlenen ücret ise 30 TL ile 40 TL arasında değişiyor.

Plaj ücretsiz ancak kişi başı 50 liralık harcama yapılması isteniyor

Plaja girişte ücret istemeyen Bodrum’daki plajlar arasında Yahşi Beach de yer alıyor. Giriş ücreti alınmasa da şezlong ve şemsiye kullanımına müsaade ediliyor. Ancak kişi başı günlük 40-50 TL’lik harcama yapılması isteniyor. Lahmacunun fiyatının 15 TL olduğu plajda, pideler 25-30 TL arasında satışa sunuluyor.

Harcama fişi

Bodrum'da faaliyet gösteren Camel Beach’te giriş ücreti olarak 100 TL alınıyor. Alınan 100 TL’nin 75 TL’si için harcama fişi veriliyor. Plajda yeme-içme için bu fişler kullanılıyor. Hamburgerin 30 TL’den satıldığı plajda, köfte ve tavuk şiş için 35 TL isteniyor. Gözleme fiyatları da 25 TL’den başlıyor.

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