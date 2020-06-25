Koronavirüs'ün plajlara etkisi: Türk kahvesi 50 lira, loca 3 bin lira oldu

Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla hareketliliğin henüz başlamadığı turizmin temmuz ayından sonra canlanması bekleniyor. Her ne kadar insan sayısı düşük olsa da her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin kıyı bölgelerinde faaliyet gösteren lüks plajlar ve otellerdeki yüksek fiyatlar, yeniden gündem olmaya başladı.

Birçok plaj sosyal mesafe kuralını uygulayabilmek için şezlong sayılarını düşürürken, konaklama yapmadan plaj kullanımı için dışarıdan müşteri alan otellerin büyük bir kısmı da bu uygulamalarına son verdi. Geçen yıla göre hem az sayıda müşteri alınması hem de gidilecek plaj sayısının düşmesiyle birlikte fiyatlarda bir miktar yükseliş yaşandı.

Dün Bodrum’da faaliyet gösteren çok ünlü bir otel markasının Blue Beach isimli plajında 1.5 porsiyon döner için yaklaşık 350 TL, bir fincan Türk kahvesi için de yaklaşık 50 TL ücret alındığı ortaya çıkmıştı. Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, peki en çok rağbet gören Muğla'da plaj, yiyecek-içecek fiyatları bu yıl nasıl?

Kişi başı 550 TL harcama yapmak zorunluluğu

Bodrum'da bulunan Maçakızı plajına girerken herhangi bir ücret zorunda olunmazken, bu sahilde denize girmek için günlük kişi başı 550 TL’lik harcama yapılması gerekiyor. Pizza, pide, hamburger gibi ürünler için 100 ile 135 TL arasında ücret istenirken, açık büfeden yararlanmak isteyenler de kişi başı 350 TL ödemek zorunda.

Giriş 400 TL , lahmacun 100 TL

Alaçatı’da bulunan Biblos Resort Alaçatı isimli otelin plajından günlük olarak yararlanılabiliyor. Eğer otelde konaklamayacak ve sadece plajı kullanacaksanız ödemeniz gereken kişi başı ücret 400 TL. Bu fiyata şezlong, şemsiye ve havlu dahil. Ayrıca bir tane de kokteyl veriliyor. Eğer otelin yeme-içme imkanlarından yararlanılacaksa lahmacun için 100 TL, pide için 100-120 TL, hamburgerler için ise 90 ile 100 TL arasında ücret talep ediliyor.

Yemek+plaj ücreti 350 lirayı aşıyor

Bodrum’da baktığımız diğer bir nokta ise Kuum Beach oldu. Bu mekânda giriş için istenilen ücret kişi başı 200 TL. Giriş ücretine havlu, şezlong ve şemsiye dahil. Herhangi bir harcama limitinin olmadığı plajda ana yemekler için kişi başı ortalama 70-120 TL isteniyor. Pizza fiyatları ise 65 ile 90 TL arasında değişiyor. Bir günlük plaj kullanımı bir öğlen yemeği için ödenmesi gereken ücret bir kişi için 350 TL’yi aşıyor.

Giriş ücreti 300 TL

Bodrum'da faaliyet gösteren Swissotel Resort Bodrum Beach için belirlenen giriş ücreti ise 300 TL. Burada 175 TL giriş ücreti olarak alınırken, kalan 125 TL’nin plajda yemek ya da içecek için kullanıldığı ifade ediliyor. Bunların dışında yapılacak tüm harcamalar ekstra olarak ödeniyor.

İskelede yataklı şezlong 50 lira, deniz içinde loca 3 bin lira

Bodrum'daki Miya Beach için giriş ücreti 100 TL olarak belirlenmiş. Ancak 1 Temmuz’dan itibaren fiyatlar değişecek. Eğer iskelede yataklı şezlong isterseniz 350 TL ücret talep ediliyor. Şu anda deniz içinde 6 kişilik bir locanın fiyatı 1500 TL civarında. Eğer 1 Temmuz’dan sonra bu locadan yararlanmak isterseniz 6 kişi için ödemeniz gereken ücret 3 bin TL olacak. Pizza, pide ve hamburger fiyatları da 70 ile 150 TL arasında değişiyor.