15 Temmuz'un 'sahtekârı' mı; Şerife Boz'dan açıklama: Simge isimim diye kıskanıyorlar, asıl ben davacıyım

Hafriyat kamyonunun direksiyonunda çekilen fotoğrafı 15 Temmuz'un simgelerinden biri olan Şerife Boz'un AKP'den milletvekili adaylığı 15 Temmuz şehit yakınlarının tepkisini çekti. Boz'un "sahtekâr" olduğunu 15 Temmuz ve sonrasında yaptıklarını siyasi ve maddi çıkara çevirdiğini savunan 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri, Boz hakkında ortak suç duyurusunda bulunmak için harekete geçtiler. Şerife Boz ise tüm iddiaları yalanladı ve "Ben de onlardan şikâyetçi oldum. Benim Erdoğan ve vatan sevdamdan başka düşüncem yok. Simge isim olmamı kıskanıyorlar" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim Meydanı’na çıktığı iddia edilen ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere hükümetin de övgüsünü alan, daha sonraki demokrasi nöbetlerinde de kullandığı hafriyat kamyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınarak 15 Temmuz müzesine konulan Şerife Boz, AKP’den İstanbul 2. bölge milletvekilliği için aday adaylık başvurusu yaptı.

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Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre, adaylığını sosyal medya hesabından “İstanbul 2.bölge aday adaylığı için başvurdum. Bu yolda Allah utandırmasın” diye duyuran Boz’un, AKP İstanbul İl Başkanlığı’na sunduğu başvuru formundaki görev kısmına da ’15 Temmuz kahramanı’ yazdığı öğrenildi. Ancak Şerife Boz'un AKP’den aday adaylığını duyurması, sosyal medyada tartışmalara konu oldu.

15 Temmuz şehidinin oğlu tepki gösterdi

15 Temmuz'da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz, Boz’a çok sert tepki gösterdi. “Bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz” diyen oğul Canbaz, Şerife Boz'un 15 Temmuz şehit ailelerinin durumunu istismar ettiğini savundu. Cambaz, şunları söyledi: “Evleri Taksim’e metroyla 10 dakikayken ve metro o gün bedavayken 16 Temmuz gecesi kutlama alanına sürücülüğü olmadığı için kendi süremediği kamyonla gidip alana vardıklarındaysa sürücü koltuğuna oturarak gazetecilere poz veren ve onlarla birlikte düzmece bir haber üreterek milleti aldatıp her yerden yüklü miktarda para yardımı alan, kamyonlarını da İBB’ye kamyon yükü paraya satan, konferans için gittiği yerlerde özel olarak gezdirilmesi gerektiğini “Özel aracım nerede!” diye terör estirerek duyuran ve rezilliklere, istismara, dolandırıcılığa doymak bilmeyen bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz.”

“Şikayetçi olacağız"

Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde helikopterlerin açtığı ateş sonucunda şehit olan Cuma Dağ'ın oğlu Ahmet Yavuz Dağ da Şerife Boz’a tepki gösterdi.

Dağ “Bizim şehitlerimizin adını kimseler bilmez hatırlamazken bu karaktersiz kadını herkes Nene Hatun belleyip adını hatmetti. İşte zoruma giden bu ve bu kadını kim parlattı kim patlamasına imkan verdiyse hakkımız olsun haram… Almayın mazlumun ahini çıkar aheste. 15 Temmuz'un gerçek mağdurları eğer biz Şerife Boz gibi 15 Temmuz simsarlarının hakkında dava açmazsak daha çok rahatsız oluruz bunlardan…

Gelin birlik olup bunun gibi karaktersizlere şehitlerimizi kullandırmayalım…” diye konuştu.

Sosyal medyada kısa sürede kampanyaya dönüşen tepkiler sonrası, 15 Temmuz şehit yakınları, Şerife Boz hakkında ortak suç duyurusunda bulunmak üzere harekete geçtiler.

“Şehit yakınları beni kıskanıyor”

Sözcü’ye konuşan Şerife Boz da hakkında ortaya atılan iddialara ateş püskürdü. Görüntülerle ve fotoğraflarla 15 Temmuz gecesi yaptıklarının kanıtlı olduğunu belirten Boz “Ben evimden pazara bile çıkmayan bir kadınım. Nasıl para için bu işleri yapmış olayım. Herkes haddini bilsin. Şehit ailelerinin benim için yaptıkları, söyledikleri kabul edilemez. 53 yaşındayım. Erdoğan sevgim için, vatan sevgim için, özgür bir Türkiye için o gün meydanlara çıktım. Başka bir amacım yoktu. Şehit aileleri yaptıklarımı, yaptıklarımla sembol olmamı kıskanıyorlar. O yüzden saldırıyorlar. Daha önce de gittiğim yerlerde bana tepki gösterdiler. Ben de onlardan şikayetçiyim. Bana ithamlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Ayrıca onları Allah’a havale ediyorum” dedi.

“Kamyonu bedeline sattım"

15 Temmuz gecesi için “Takdiri ilahi. Ben de ölebilir yaralanabilirdim. Şehit ya da gazi olmak bana nasip olmadı” diyen Boz, 15 Temmuz’la ilgili tören ve konferanslar için para aldığı iddialarını da yalanladı.

İBB tarafından müzeye konulmak için alınan kamyonunun bedeline sattığını belirten Şerife Boz “Hiç kimseden bir kuruş para almadım. Para verdim diyen varsa çıksın, söylesin” diye konuştu.

“Seçilince görürsünüz"

Şerife Boz “Neden milletvekili olmak istiyorsunuz? Milletvekili olunca ne yapacaksınız?” sorusuna ise “Onu seçilince görürsünüz. Ben Erdoğan sevgisiyle, vatan sevgisiyle milletvekili olmak istiyorum. Allah nasip ederse vekil olurum. Nasip değilse zaten olamam” dedi.

Başbakan'ı ağlatmıştı

Başbakan Binali Yıldırım; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaptığı bir açıklamada; Şerife Boz’un direksiyon başındayken çekilen fotoğrafı için “Çarşaflı bir hanımefendi kullanıyor. Yanında modern giyimli bir bayan oturuyor. Bu fotoğraf gözlerimden yaşların akmasına neden oldu. Birlik beraberlik budur” demişti.