"15 Temmuz kahramanı" diye tanınan Şerife Boz'a dava açılıyor: Sürücü koltuğunda poz veren bu sahtekâr...

15 Temmuz darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim Meydanı'na çıktığı söylenen ve 24 Haziran'daki seçimlerde, AKP'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan Şerife Boz'a şehit aileleri dava açmaya hazırlanıyor. 15 Temmuz’da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz, "Sürücü koltuğuna oturarak gazetecilere poz veren ve onlarla birlikte düzmece bir haber üreterek milleti aldatıp her yerden yüklü miktarda para yardımı alan bu sahtekâr kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz" dedi.

OdaTV'de yer alan habere göre, Şerife Boz’un milletvekilkiği başvuru formundaki görev kısmına “15 Temmuz kahramanı” yazması dikkati çekti.

15 Temmuz’daki darbeye karşı koyanlar arasında “kahraman” ilan edilen Boz’a tepki gösteren Alparslan Cambaz, “Bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini paylaştı. Sosyal medyadan, Şerife Boz’un 15 Temmuz şehit ailelerinin durumunu istismar ettiğini ileri süren Cambaz, şunları söyledi: