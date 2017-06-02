15 Temmuz'u ihbar eden binbaşı, "MİT görevlisiyle buluşmaya gittim" demişti; o görüntü ortaya çıktı

Fethullah Gülen'in planlayıcısı olmakla suçlandığı darbe girişiminden saatler önce Millî İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) "Hakan Fidan alınacak" ihbarı yapan Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli Binbaşı O.K'nın üzerine, MİT görevlilerinin önerisini kabul ederek dinleme cihazı yerleştirildi. Binbaşı darbeci pilotların Akıncı’ya geçeceklerini öğrenip bu bilgiyi MİT'e aktardı. Saat 21.51’de Pastacı takma adlı MİT görevlisiyle buluşmak için harekete geçti. Binbaşı O.K'nın ihbar için MİT'e gittiği anın görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 'Pastacı'yla buluşmak için harekete geçtiği anın da güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı.

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberi şöyle:

İhbarıyla darbenin erkene çekilmesini sağlayan ihbarcı binbaşının görüntülerini ilk kez yayımlayan Karar’ın haberi ses getirdi. Karar, binbaşının “Darbeci pilotlar Akıncı’ya geçecek” bilgisini paylaştığı görüntüye de ulaştı.

Karar, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini ihbar eden pilot binbaşının görüntülerini ilk kez yayımladı. Kara Havacılık Komutanlığı güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, binbaşının darbecilerin “Hakan Fidan’ı alacağız” sözlerinden bir ihanet planı yaptıklarını fark edip MİT’e doğru yola çıktığı görülüyor. Darbeyi erkene çeken ihbarı paylaştıktan sonra ise MİT görevlilerinin önerisini kabul ederek üzerine dinleme cihazı yerleştiren binbaşı, saat 19.00’da Kara Havacılık Komutanlığı’na geri dönüyor. Binbaşı darbeci pilotların Akıncı’ya geçeceklerini öğrenip saat 21.51’de Pastacı takma adlı MİT görevlisiyle buluşmak için harekete geçiyor. İşte o an da yine güvenlik kameralarına takılıyor.

"Akıncı'ya geçecekler"

Nizamiye yanında ağaçlık alanda elinde cep telefonuyla konuşurken görülen binbaşı, ifadesinde bu görüntüyü şöyle anlatıyor: Pastacı’yı arayarak olanları aktardım, Akıncı’ya geçeceklerini söyledim. ‘Derhal kışlayı terk et ve uçuşa katılma. Seni bıraktığımız yere gel, seni oradan aldıracağız’ dedi. Karanlıktan istifade sağdan soldan nizamiyeye ulaştım. İlk minibüse binip MİT’in beni bıraktığı yere gittim. 15-20 dakika sonra MİT’ten gelip aldılar. Çatışma olduğu için MİT’e gidemedik. 2 saate yakın Ankara içinde dolaştık.