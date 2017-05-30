T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

"15 Temmuz'u ihbar eden binbaşının yüzü değişecekti, MİT elemanı oldu"

Karar gazetesi, "Darbe olabilir’ kelimesini kullandığımı çok iyi hatırlıyorum" diyen pilot binbaşıyla ilgili iddialarda bulundu

30 Mayıs 2017 11:50

Karar gazetesi, "MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın alınacağını" teşkilata haber veren, "Darbe olabilir’ kelimesini kullandığımı çok iyi hatırlıyorum" diyen pilot binbaşı O.K'nın Ankara Başsavcılığı’nda önce şüpheli olarak ifadesinin alınmasının, ardından gizli tanık olmasının planladığını iddia etti. Gazete, sözleri iddianameye girmeyen O.K hakkında "Binbaşının istemesi halinde kimliğinin değiştirmesi için yüz estetiği yapılacak, yurt dışına çıkarılacak ve üst seviye tanık koruma programı uygulanacaktı. Ancak bu planın değiştiği öğrenildi, binbaşı, MİT elemanı oldu" iddiasında bulundu.

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberi şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 250 vatandaşın şehit edildiği kanlı darbe girişimini gerçekleştirdiği 15 Temmuz günü erken saatlerde Mili İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) ihbarda bulunan Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli helikopter pilotu binbaşının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gizli tanık programına alınmasının planlandığı ortaya çıktı. Bu nedenle ifadesi alınan binbaşı, usul gereği önce ‘şüpheli’ olacak ardından takipsizlik kararı verilerek ‘gizli tanık’ olarak dosyaya girecekti. Binbaşının istemesi halinde kimliğinin değiştirmesi için yüz estetiği yapılacak, yurt dışına çıkarılacak ve üst seviye tanık koruma programı uygulanacaktı. Ancak bu planın değiştiği öğrenildi, binbaşı, MİT elemanı oldu. Koruma görevi de yine istihbarat teşkilatı tarafından sağlanıyor. Binbaşının 15 Temmuz tarihinden itibaren sürekli olarak MİT gözetiminde tutulduğu, ifadesinin alınması dışında Ankara Başsavcılığı’na da getirilmediği belirtildi. KARAR’ın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, binbaşının ifadesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda iki savcı tarafından alındı. Ancak ifade hem iddianameye hem de dosyaya girmedi. İhbarcı binbaşının can güvenliğinin sağlanması için adı, şüpheli ifadelerinden de tek tek çıkarıldı. Binbaşıyla ilgili tüm ifadeler gizlendi.

Adı noktalı olarak geçti

Kara Havacılık Alayı Bakım Tabur Komutanı Yarbay Murat Bolat’ın iddianamedeki ifadesindeki sıralı noktalar dikkat çekiyor. Bu noktalar ihbarcı binbaşının adının geçtiği kısımlar: “Şüpheli Murat Bolat ifadesinde; Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil Gül ve Yarbay Özcan Karacan’ın beni odaya çağırmaları üzerine gittim. Ben kendilerine ‘Ne yapıyorsunuz’ diye sordum. Onlar da bana yapılacak olan darbeyi kast ederek ‘Pilotların ve teknisyenlerin hazır olduklarını’ söylediler... Görebildiğim kadarı ile bu listede ... Binbaşı Temur Aydın ... isimlerini Skorskyleri kullanacak şahıslar olarak gözlerimle gördüm” şeklinde beyanda bulunmuştur.”

ETİKETLER

Karar gazetesiMİT MüsteşarıHakan FidanDarbe olabilirBinbaşı OKAnkara Başsavcılığıyüz estetiği

İlgili Haberler

Fidan'ın alınacağını ihbar eden binbaşı O.K: MİT'e "Darbe olabilir" dedim!

"1996'da mezun olduğumuzda İstanbul’da bizi Fetullah Gülen’in yanına götürdüler"

"15 Temmuz çatı davasındaki sanık askerler Akar ve Fidan'ı suçladı"

Davanın 6. duruşması bugün görülecek

CHP, MİT’e "Darbe olabilir" dediği öne sürülen binbaşının ifadelerini istedi

O.K’nin MİT, emniyet ve savcılık olmak üzere üç ayrı ifadesi olduğu belirtiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24