15 Temmuz'dan sonra 176 kişi İsveç'e iltica başvurusu yaptı

İsveç'in önde gelen gazetelerinden SVD, son iki ayda Türkiye'den İsveç'e gelip ilticaedenlerin sayısının 176 olduğunu duyurdu. Bu arada İsveç Göçmenlik Ofisi, iltica başvurusu reddedilen 'FETÖ' bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin Türkiye'ye gönderilmemesine karar verdi. İsveç, Ağustos ayı başında, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimiyle "güçlü bağlantısı" olan kişileri, iltica başvuruları reddedilmiş olsa bile Türkiye'ye iade etmeyeceğini açıklamıştı.

Gazete, İsveç Göçmenler Ofisi'nin rakamlarına göre, son iki ayda Türkiye'den 176 kişinin İsveç'e iltica ettiğini kaydederken, bunların Fethullah Gülen cemaati ile bağlantılı kişiler olduğunu vurguladı.

Darbe girişimi sonrası İsveç'e iltica başvurusu yapanlar arasında bulunan Today's Zaman eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt'un demeçlerine yer veren SVD, iltica edenlerin durumunun belirsiz olduğunu yazdı. Öte yandan Göçmenlik Ofisi, iltica başvurusu reddedilen bu kişilerin Türkiye'ye gönderilmemesine karar verdi.

Ofis, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra aldığı, ancak kamuoyuna daha sonra duyurduğu kararı uyarınca, Türk sığınmacıların, başvuruları reddedilmesine karşın ülkede kalmalarına izin verileceği belirtildi.