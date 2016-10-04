15 Temmuz’dan bu yana 2 bin 500 gazeteci işsiz kaldı!

OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte kapatılan medya kuruluşlarının temsilcileri ve basın meslek örgütleri dün Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda (TGS) basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iktidara kapatma kararından vazgeçilmesi çağrısı yapıldı. TÜİK rakamlarına göre 7 bin gazetecinin işsiz olduğu, 15 Temmuz’dan bu yana kapatılan medya kuruluşlarıyla bu sayının 10 bini aştığına işaret edildi. Basın emekçilerinin sürecin mağduru haline getirildiği vurgulandı.

“Dileğimiz kapatılan medya kuruluşlarının açılması”

Bianet'in haberine göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, toplantıda şunları dile getirdi:

“TGC olarak biz ilk günden bu yana medyaya yönelik haksız girişimlere karşı çıkıyoruz. Biz çok sesli basın istiyoruz. Türkiye tek sesli ülke imajından kurtulmalı. Demokratik toplumlarda her şey tartışılabilir. Gazetecilik suç değildir. Bu ülkenin en değerli yazarlarından ikisi cezaevinde. Bizim hükümetten isteğimiz kapatma kararlarından vazgeçilmesi. Cezaevindeki gazetecilerin tutuksuz yargılanması.”

“Emekçiler işsiz kalıyor”

TGS Başkanı Uğur Güç, 15 Temmuz’dan bu yana kapatılmalarla 2 bin 500 gazetecinin işsiz kaldığını, son kapatmalarla da bu sayının 3 bini aşacağına işaret etti.

Güç, Bakanlar Kurulu'na "Kapatma kararını geri alın" çağrısı yaptı.

“Sendikalar da zarar görüyor”

DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren "Kapatma kararı gazeteci sendikalarına da darbe vuruyor haber alma hakkına da. Biz de iktidarı kapatma kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Gazeteciler özgürce görevini yapabilmeli" diye konuştu.

Kapatılma kararı verilen yayın organlarının yöneticileri ne dedi?

İMC TV Genel Yayın Koordinatörü Eyüp Burç, kapatılma kararının demokratik güçlerin sesini kısmaya yönelik olduğunu belirterek "Bu girişimi Kürtlere verilen haklardan vazgeçmenin ürünü olarak görmek gerekiyor" diye konuştu.

Hayatın Sesi TV Program Koordinatörü Arif Koşar, demokratik olmayan uygulamalarla karşı karşıya bırakıldıklarını söyledi. Arif Koşar, “Türkiye'de basın özgürlüğünden bahsedilecekse kapatma kararının geri alınması gerektiğini” vurguladı.

TV 10 Genel Yayın Koordinatörü Veli Büyükşahin de kapatılan televizyonları ile Alevi toplumunun da sesinin kesilmek istendiğini söyledi.

Özgür Radyo çalışanı Sinan Gerçek ise 1995 yılında kurulan ve beş defa kapatılmış olan radyolarının tekrar kapatılmak istendiğini söyledi "Dinleyiciler tek sesli bir ülke istemiyorsa radyolarına sahip çıkmalı" dedi.