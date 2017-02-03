15 Temmuz'da 'vatan haini' ilan edilen astsubaya iade-i itibarının ardından cenaze töreni yapıldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, sivil kıyafetlerle gittiği Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerler tarafından vurularak öldürülen ancak darbeci zannedilmesi nedeniyle sessizce toprağa verilen Kara Harp Okulu Bando Komutanlığında görevli Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş için Muğla'da tören düzenlendi. Dağdaş'ın cenazesi Vali Çiçek ve milletvekillerinin de bulunduğu törenle Menteşe Garnizon Şehitliğine defnedildi. Anne Birsen Dağdaş, "Şükürler olsun canım yavrum hak ettiği mertebeye ulaştı. Ben Rabbime sığınmıştım. Benim yavrum bu mertebeyi çoktan hak etmişti. Rabbim her şeyi aydınlattı" dedi.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düştüğü bildirilen ancak öncesinde darbeci zannedildiği için mevlütü dahi okutulmayan Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş’a annesinin hukuk mücadelesi sonucu iade-i itibarı yapıldı ve resmi tören düzenlendi. Dağdaş’ın naaşı, tören öncesi Menteşe Şehir Yeni Mezarlığı'ndan alınarak Menteşe Kurşunlu Camisi'ne getirildi.



Şehidin babası Mehmet Fethi Çankaya, annesi Birsen Dağdaş, ablası Rüçhan Dağdaş ve yakınları, şehidin tabutu başında gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafını öpen anne Dağdaş, tabutun başından güçlükle ayrıldı.





Şehit Başçavuş Dağdaş'ın cenazesi, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın kıldırdığı namazın ardından Menteşe Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.



Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, CHP Muğla milletvekilleri Akın Üstündağ, Nurettin Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Aksaz Deniz Üs Komutan Vekili Deniz Albay Erkan Engerek, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Görev Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbey, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi partilerin il başkanları, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"Vatan için ben de hazırım diğer çocuklarım da hazır"



Oğlu şehitlik mertebesine ulaştığı için mutlu olduğunu dile getiren anne Birsen Dağdaş, "Şükürler olsun canım yavrum hak ettiği mertebeye ulaştı. Ben Rabbime sığınmıştım. Benim yavrum bu mertebeyi çoktan haketmişti. Rabbim her şeyi aydınlattı. Çok memnunum. Çok mutluyum. Çocuğum kahramanlar gibi gitti. Benim çocuğum orada kahramanlar gibi savaştı. Benim yavrumu hainler bir kurşuna hedef ettiler. Vatan için millet için ben de hazırım diğer çocuklarım da hazırdır." dedi. Dağdaş şunları kaydetti:



"Bu hainlerin asılmasını istiyorum. Benim çocuğumu ve diğer şehitlerimizi kim vurduysa lütfen bunları assınlar. Artık bunlara fırsat vermesinler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyuruyorum. Ben bir anneyim, lütfen sesimi duysunlar. Ben 6 aydan beri ağlıyorum. Lütfen, rica ediyorum bunları assınlar, ben başka bir şey istemiyorum. Çocuğumun bir sürü hayalleri vardı. Çocuğumun hayalleri gitti ama şükürler olsun ki memleketi için ülkesi için vatanı için komutanını kurtarmak için şehit düştü."



Dağdaş, oğlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sivil olarak sokağa çıktığına işaret ederek, "Benim çocuğum orada cengaver gibi şehit düşmüş. Şükürler olsun. Ben çocuğumla gurur duyuyorum. Her zaman da gurur duydum. Kurban olduğum Rabbim inşallah vatanıma, milletime yardım eder, inşallah ülkeme dirlik ve düzen gelir. Bıktık artık bunlardan. Yeter artık. Gencecik evlatlarımız gitti. Böyle hainleri assınlar artık." diye konuştu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hayatını kaybettiği belirtilen Kara Harp Okulu Bando Komutanlığında görevli Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın şehit olduğunu duyurmuştu.