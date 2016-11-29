15 Temmuz'da Sabiha Gökçen'i basanlara ilgili iddianamede Hrant Dink cinayeti de yer aldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmekle görevlendirilen 28'i rütbeli 34'ü er 62 asker hakkında hazırlanan 189 sayfalık iddianame İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken içinde Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti de yer aldı.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, mahkeme heyeti iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından hazırlanan iddianamede 28’i tutuklu 62 şüpheliye "Anayasal düzeni, TBMM’yi, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi, Tahşiye ve Selam-Tevhid örgütlerine soruşturmalar, MİT TIR’larının durdurulması soruşturması, 17-25 Aralık soruşturmaları da örgüt eylemleri arasında yer aldı. Bazı şüphelilerden ele geçirilen 1 dolar ile kriptolu iletişim sistemi ByLock programı da örgütsel bağ delili sayıldı.

Darbe zirvesi

İddianameye göre 12-13-14 Temmuz 2016’da General Nurettin Baransel Kışlası 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda ‘darbe’ toplantısı gerçekleştirildi. 12 Temmuz 2016’da saat 19.00’da başlayan toplantı 14 Temmuz 2016’da saat 01.30’da bitti ve İstanbul’daki darbe örgütlenmesi planlandı.