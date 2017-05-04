T24 LogoT24 Logo
Politika

15 Temmuz'da kardeşi tutuklanan AKP'li Dişli: Hakkımdaki fezleke itibarsızlaştırma çabası

"Şikayeti yapan kişinin yakın ilişkileri göz önüne alındığında..."

04 Mayıs 2017 15:23

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, hakkındaki fezleke ile ilgili açıklama yaptı. Dişli, "Şikayeti yapan kişinin yakın ilişkileri göz önüne alındığında, atılan adımın son zamanlarda şahsım üzerinde yapılan ince bir siyasi itibarsızlaştırma çalışmasının devamı niteliğinde olduğu görülmektedir" dedi

Şaban Dişli’nin kardeşi, eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklu bulunuyor. Mehmet Dişli’nin darbe girişimini planlayan ‘Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi olduğu ifade ediliyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Şaban Dişli dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki fezlekenin konusunun, 6 ay önce telefonla tehditle suçlanması olduğunu belirterek, hakkında şikayette bulunan kişi hakkında, yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle karşı dava açtığını kaydetti. Şaban Dişli açıklamasında şöyle dedi:

"Söz konusu fezlekenin gündeme geliş tarihi ve şikayeti yapan kişinin yakın ilişkileri göz önüne alındığında, atılan adımın son zamanlarda şahsım üzerinde yapılan ince bir siyasi itibarsızlaştırma çalışmasının devamı niteliğinde olduğu görülmektedir. Bu kampanyayı yürütenler ile adalet önünde hesaplaşacağız. Ayrıca, değerli basınımızın yargısız infaz yaparcasına 2 gündür yazıp çizdiklerini kamu vicdanına havale ediyorum"

Geçen yıl Eylül ayında AKP Sakarya eski İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erturan, Dişli'nin kendisini telefonla arayarak tehdit ettiğini öne sürerek Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

 

ETİKETLER

şaban dişlihaberfetödarbeaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24