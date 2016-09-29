15 Temmuz'da 'darbeci' oldukları iddiasıyla tutuklanan iki generale iade-i itibar yapıldı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Tümgeneral Gürsel Öztürk ve Tuğgeneral Ahmet Biçer, suçsuzlukları tespit edilerek yeni görevlerine atandı.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında Milli Savunma Bakanlığı’ndaki yeni atamalar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın imzasının bulunduğu yeni atamalarda 18 isim yer alırken iki generalin ismi ön plana çıktı. Çünkü bu iki isim 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra, şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmışlardı. İşte o iki general, Tümgeneral Gürsel Öztürk ve Tuğgeneral Ahmet Biçer, dünkü kararname ile yeni görevlerine atandılar.

Takipsizlik kararı verildi

15 Temmuz darbe sürecinde gözaltına alınan her iki general da daha sonra haklarında yürütülen adli takipten sonra temiz çıktı. Yetkililerden alınan bilgiye göre her iki general hakkında da savcılık takipsizlik kararı istedi ve mahkeme tarafından suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. Serbest bırakılmalarından sonra iki general de dün yeni görevlerine atandı. Bu atama ise iade-i itibar olarak değerlendirildi.

İsmi o listede vardı

İki generalin hikayesine baktığımızda ise Tümgeneral Gürsel Öztürk, darbeden tam 13 gün sonra önce yani 28 Temmuz günü gözaltına alındı sonra da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. GATA Haydarpaşa Askeri Hastane’nin komutanı olan Öztürk’ün gözaltına alınmasının nedeni ise darbeciler tarafından hazırlanan listede adının geçmesi ve adının karşısında ‘göreve devam’ notunun bulunmasıydı.

23 gün Silivri’de yattı

Bu belge yüzünden Tümgeneral Öztürk, 23 gün Silivri Cezaevi’nde tutuklu yattı. Kardeşi Gürcan Öztürk ise yaptığı açıklamada abisine haksızlık yapıldığını, aslında kardeşinin FETÖ mağduru olduğunu söyledi. Yapılan itirazlar kabul edildi ve Öztürk 19 Ağustos tarihinde mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Tümgeneral Öztürk’ün bir başka özelliği ise darbe gecesi 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın yanında yer almasıydı. Orgeneral Öztürk yeni kararname ile KK Edok Kurmay Başkanlığı’na atandı.

Derdest edilmişti

İade-i itibar yapılan bir diğer rütbeli ise Tuğgeneral Ahmet Biçer. Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı olarak görevlendirilen Tuğgeneral Biçer’in adı 15 Temmuz sonrasında gözaltına alınanlar arasında geçti. Hakkındaki iddia, sıkıyönetim komutanları arasında yer almasıydı. Haber ajansları Biçer’in darbeden sonra 8 general ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındığını yazdı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ise verdiği ifadede, darbeciler tarafından Hava Karargah Merkezi’ne götürüldüğünde Tuğgeneral Biçer’i derdest edilmiş halde gördüğünü söyledi. Biçer mahkeme tarafından suçsuz bulunması üzerine dün yerine görevine atandı.