15 Temmuz tweeti nedeniyle tacı geri alınan Itır Esen beraat etti

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Twitter'da paylaştığı mesaj nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

TIKLAYIN-Tacı geri alınan Türkiye güzeli Itır Esen hakkında suç duyurusu

Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen'in, tacı, 15 Temmuz'un yıldönümünde Twitter'daki "15 Temmuz şehitler gününü kutlamak adına sabahında regl oldum. Günü şehitlerimizin kanlarını temsilen kanayarak kutluyorum" paylaşımı nedeniyle geri alındı.

Tweet ortaya çıktıktan sonra büyük tepki çeken Itır Esen, hakkında 3 kişinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Itır Esen hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak aşağılama" suçlarından 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına Itır Esen ve ailesi ile avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu katıldı. Duruşmada gözyaşları içinde savunmasını yapan Esen, attığı tweette kimseyi asağılamak yada birilerini gücendirmek masadıyla yapmadığını belirterekSuçsuzum. Beraatımı talep ederim. Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Paylaşımım bu şekilde anlaşılacağını düşünsem bu şekilde paylaşımda bulunmazdım. Amacım halkın sosyal bir kesimini aşağılamak değildi."

Mahkemeden beraat kararı

Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Itır Esen'in 'halkın bir kesini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan beraatına karar verdi.