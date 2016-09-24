15 Temmuz soruşturması Berlin Başkonsolosluğu’na da sıçradı

Türkiye'de 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma, Berlin Büyükelçiliği ve Berlin Başkonsolosluğu’na da sıçradı.

Hürriyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre, darbe girişimi sonrası Ankara’ya çağrılan Berlin Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Ayhan Dağlı’nın çağrı eline ulaşmadan ortadan kaybolduğu öğrenildi. Eşi Fatma Dağlı ile ortadan kaybolan Dağlı’dan 16 Temmuz’dan beri haber alınamıyor.

Albay Dağlı en son darbe girişimini yaşandığı 15 Temmuz cuma günü Berlin’deki makamında görüldü. Albay Dağlı ve eşinin Almanya’ya sığındığı tahmin ediliyor. Ankara’ya dönmeyen Dağlı’nın yasal statü almak ve iade edilmemek için siyasi sığınma talep ettiği ve mülteci konumuna düştüğü sanılıyor.

FETÖ soruşturması çerçevesinden Berlin Büyükelçiliği ve Berlin Başkonsolosluğu’nda görevli beş diplomat daha Ankara’ya çağrıldı. Üç diplomat çağrıya uyarak Ankara’ya döndü. Berlin’de bir süre adli müşavir olarak görev yapan Savcı Mehmet Hakkı Gürpınar da Türkiye’de daha önce tutuklanmıştı.