15 Temmuz Milli Eğitim'in yeni müfredatında ders olarak okutulacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim'in yeni müfredatının salı günü açıklanacağını duyurdu. 51 dersin öğretim programını tamamladıklarını bildiren Yılmaz, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin de yeni müfredatta yer aldığını bildirdi.

Birgün'ün haberine göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 1., 5. ve 9. sınıflarda okutulmasına başlanacak yeni müfredatta şu değişiklikler yer alacak:

Atatürkçülük daraltıldı

Atatürkçülük ve İnkılap tarihi dersinde işlenen Atatürkçülük konusunun kapsamı yeni müfredatta daraltıldı. Konunun işleme süresini 34 saatten 14 saate düşüren MEB, konunun ders içerisindeki oranını yüzde 50’den, yüzde 19,5’e indirdi. 80 olan ders kazanımı sayısı 45 olarak belirlendi ve dersin içeriği genel olarak sığlaştırıldı.

Evrim kaldırıldı



9. sınıf Biyoloji dersindeki “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesinin görülmesi, öğrencilerin bu tartışmayı yürütebilecek öncüllere sahip olmadıkları gerekçesi ile lisans eğitimine ertelendi. Böylelikle Türkiye, Suudi Arabistan’dan sonra evrimi müfredattan çıkartan ikinci ülke oldu.

Din arttı, biyoloji azaltıldı



Anadolu ve Fen liselerinde daha önce haftada bir saat olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini iki saate çıkartan MEB, 9. ve 10. sınıflarda üçer saat olan Biyoloji dersini ikişer saate indirdi.

‘Değerler eğitimi’ müfredatta



Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşler Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde TÜRGEV ile Ensar Vakfı başta olmak üzere Hizmet Vakfı, Hayrat Vakfı, İHH, Furkan Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti gibi dini vakıfların devlet okullarında verdiği “Değerler Eğitimi”, müzikten matematiğe kadar 15 temel dersin içine konu olarak yerleştirildi.

Cihat konusu eklendi

Yeni müfredatta imam hatip ortaokulları ve ortaokullarda seçmeli olarak okutulan 7. sınıf Temel Dini Bilgiler dersinin üçüncü ünitesine “Allah yolunda mücadele: Cihat” konusu eklendi. “İslam’a Giriş” ünitesindeki “İslam’ın Temel Özelikleri” konusu içerisinde yer alan “Akla Önem Verir”, “Barış Dinidir”, “Sevgi Dinidir” ve “Kolaylık Dinidir ve Aşırılıklardan Uzaktır” gibi konular ise çıkartıldı.

Matematik ve Fen’de içerik sığlaştı



Dünyanın birçok ülkesinin gerisinde kalınan Matematik ve Fen Bilgisi derslerinde bir iyileştirme yapılması beklenirken, 1. ve 8. sınıflarda okutulacak Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin genel başlıkları değiştirildi, ayrı uygulanan programlar birleştirildi ve içerik sığlaştırıldı.