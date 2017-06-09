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Yaşam

15 Temmuz Köprüsü'nde SGS uygulaması başladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de otoyol ve köprü geçişlerinde kolaylık sağlayacak Serbest Geçiş Sistemi başladı

09 Haziran 2017 22:45

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Serbest Geçiş Sistemi (SGS) uygulamasının başladığını bildirdi.

Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Serbest Geçiş Sistemi çalışmalarını 20 Nisan'da başlattıklarını söyledi.

Çalışmaları 15 Temmuz'da tamamlamayı hedeflediklerini ama daha erken tamamlayarak 30 Mayıs itibarıyla SGS'ye geçtiklerini anımsatan Arslan, "8 Haziran'da saat 20.30 itibarıyla da tüm gişeleri kaldırarak Serbest Geçiş Sistemi'ni tamamen uygulamaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Arslan, çalışmalar neticesinde artık köprüde gişeler nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığının ortadan kalkacağına dikkati çekerek, trafik hızının yavaşlamasının önüne geçecek önemli bir uygulamayı başlatmış olduklarını vurguladı.

HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyabilecek sistemde geçiş ücreti, sürücünün hesabından otomatik düşecek. Sistem, sürücülerin şerit değiştirmeden geçiş yapmalarını sağlayacak.

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