15 Temmuz gecesi 'sıkıyönetim' kavgası; işte kuvvetler arası mesaj trafiği

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kuvvetler arası mesaj trafiği iddianameye yansıdı. Deniz Kuvvetleri’ne Genelkurmay’dan sıkıyönetim direktifi saat 22.41’de geldi. Jandarma 03.39’da "Sıkıyönetime uymayın" mesajı gönderdi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın subayların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda (DZKK) yaşananlara ilişkin 9’u amiral 72 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede DZKK Sıkıyönetim Ceridesi de yer aldı. Ceride’de 15-16 Temmuz’da karargâhta yaşananlar dakika dakika anlatıldı.

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Darbe girişimi ile ilgili DZKK’ya farklı komutanlıklardan toplam 15 mesaj gönderildiği belirlendi. Genelkurmay’dan “Hazırlık İkazı ve Birlik İntikalı” (21.37), “Karargâh Sorumluluklarının Belirlenmesi” (21.40), “Katılışlar” (21.53), “Sıkıyönetim Direktifi” (22.41) başlıklı 4 mesaj gönderildiği görüldü.

“Sıkıyönetim Direktifi” saat 22.55’te, DZKK karargâh sorumlusu Tuğamiral İrfan Arabacı (tutuklu) tarafından tüm birliklere gönderildi. Diğer Komutanlıklardan DZKK’ya gönderilen 11 mesaj şöyle:

22.52: Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK), Sıkıyönetim Direktifi: Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın tüm birliklerine gönderdiği direktif.

23.20: Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Kırmızı Güvenlik Alarm Durumu: Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından bağlı birliklere gönderilen mesaj.

03.39: Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Orgeneral Galip Mendi’nin mesaj emri: Tümgeneral Arif Çetin imzalı mesaj, Orgeneral Mendi’nin sıkıyönetim emirlerine uyulmaması konusundaki direktiflerini içeriyor.

03.50: KKK, Sıkıyönetim Direktifine Uyulması: Piyade Yarbay Tanju Aydıncık ve Tuğgeneral Erhan Çaha imzalı, Genelkurmay tarafından yayımlanmış sıkıyönetim direktifine uyulmasına ve uymayanlar ile ilgili kanuni işlem başlatılmasına yönelik Kara Kuvvetleri’nin tüm birliklerine gönderilen mesaj.

04.33: JGK, Sıkıyönetim Direktifine Uyulması: Orgeneral Galip Mendi tarafından tüm jandarma birliklerine gönderilen mesaj.

04.28: Milli Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı Mons/Belçika, Disiplin: Milli Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından bağlı birliklere gönderilen mesaj.

05.20: JGK, Orgeneral Galip Mendi’nin mesaj emri: Saat 04.33’te gönderilen mesaj, Mendi’nin talimatıyla kanunsuz emirlerin dinlenmemesi, Tümgeneral Arif Çetin imzalı mesajların dikkate alınmaması yönünde çekildi.

05.45: KKK, Sıkıyönetim Direktifine Uyulması: Piyade Yarbay Tanju Aydıncık ve Tuğgeneral Erhan Çaha imzalı mesaj. Genelkurmay tarafından yayımlanmış sıkıyönetim direktifine uyulması ve uymayanlar ile ilgili kanuni işlem başlatılmasına yönelik Kara Kuvvetleri’nin tüm birliklerine gönderildi.

07.25: Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın mesaj emri: Kanunsuz harekete karşı tüm tedbirlerin alınması ve hiyerarşi dışında emirleri yerine getirenlere derhal işlem yapılması hakkında KKK tarafından gönderilen mesaj.

07.52: KKK, Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın mesaj emri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gecikmeli olarak DZKK’ya bilgi olarak gönderildi.

13.41: KKK, Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi’nin faaliyete başlaması: KKK Harekât Merkezi’nin tekrar faaliyete başladığı, kalkışmada bulunanların karargâhtan kaçtığına ilişkin çekilen mesaj.

Saat 08.05: Komuta Bostanoğlu'nda

SAAT 20.59’da Deniz Kuvvetleri’nden Ana Ast Komutanlıklara bağlı yüzer unsurlara seyre kalkmaya başlaması talimatı verildi. Saat 21.30- 22.00 arasında 3 savaş gemisi Gölcük Limanı’ndan çıkış yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan gönderilen “Sıkıyönetim Direktifi” konulu mesaj ile “Yönetime El Konulduğu” mesajı saat 22.41’de DZKK Harekât Merkezi’ne ulaştı. Saat 02.33’te Donanma Kokutanlığı Kurmay Başkanı tarafından seyirdeki gemilerin üs/limanlarına geri intikal etmesi yönünde emir verildi.

Saat 08.05’te “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı şu andan itibaren Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun emir ve komutasındadır” yazılı direktif Ana Ast Komutanlıklara gönderildi. Bu direktifin ardından ise birliklerin kontrol altında olduğu ve emniyetlerinin alındığına ilişkin karargâha mesajlar gönderildi.