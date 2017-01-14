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15 Temmuz Darbe Girişimi

"FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri İmamı Tuğamiral İrfan Arabacı"

Tuğamiral Ali Murat Dede’nin odasında bulunan ve Gülen'in kılı olduğu öne sürülen 2 adet kıl da iddianameye girdi

14 Ocak 2017 11:13

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki 15 Temmuz darbe girişimine iştirak eden askerler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, savcılık, darbe girişiminden sonra firar eden, yakalanmamak için peruk kullanan, sakal bırakan eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanvekili Tuğamiral İrfan Arabacı’nın da aralarında bulunduğu 72 asker hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açtı. 

 

Bostanoğlu müşteki

 

İddianamede darbe girişimini engelleyen siyasiler ve vatandaşlar için Mehmet Akif Ersoy’dan alıntıyla “Milli Şairimiz Ersoy’un ‘Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi’ mısrasında anlamını bulacak bir kahramanlıkla ülkemizi işgal girişimine karşı çıkması sonucunda darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır” tanımlaması yapıldı. Cumhuriyet Savcısı Tekin Küçük’ün hazırladığı iddianamede, Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu da müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Bastanoğlu’nun 15 Temmuz gecesine ilişkin ifadesine de yer verildi.  İddianamede darbe girişimi sırasındaki eylemler nedeniyle “Deniz Kuvvetleri karargahında 174 bin 87 TL’lik maddi hasar olduğu belirlenmiştir” denildi.

 

'Gülen'in kılı' iddianamede 

 

İrfan Arabacı’nın 'FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri karargâhındaki yöneticisi olduğu öne sürüldü. Arabacı’nın Albay Mahmut Arduç ile 14 Temmuz günü toplantı yaparak, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın rehin alınması görevi verdiği iddia edildi. Tuğamiral Ali Murat Dede’nin odasında Arapça yazılı kâğıtlar, 2 adet kıl bulunduğu ve cemaat adına kutsal sayıldığı öne sürülen bu nesnelerin önemli cemaat üyelerine verildiği değerlendirmesi yer aldı.

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