15 Temmuz gazisi AKP'den istifa etti: Bugün olmayan adalete yarın en çok sizin ihtiyacınız olacak!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekelştirilen darbe girişiminin yaşandığı gece yaralanan eski polis Murat Taşdemir, AKP'den istifa etti. “O gece valiye pantolon indirmek için sokağa çıkmadım” diyen Daşdemir, AKP'li siyasetçilerin yaralandığı yeri dahi sorarak kendisini "imtihana tabi tuttuğunu" söyledi. "Bugün olmayan adalete yarın en çok sizin ihtiyacınız olacaktır" diyen Gazi, AKP'de FETÖ temizliği yapılmamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Facebook'tan AKP Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçesini yayınlayan Daşdemir, FETÖ'nün kumpaslarıyla polislikten atıldığını belirterek hiçbir zaman partisine küsmediğini anlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan haricinde AKP teşkilatına hakkını helal etmediğini aktaran Daşdemir, ‘düne kadar FETÖ’nün bahçesinde gezip şimdi FETÖ’ye düşmanlık rolü yapanların’ temizlenmedikçe partiye destek vermeyeceğini kaydetti.

Daşdemir, istifasının ardından AKP'lilerden gelen tepkilere de sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla tepki gösterdi:

"Ne kadar AKP'li ile görüşsem, dönen olayları anlatsam, vekiller dahil 'haklısın' diyorlar. Haklı olmaktan bıktım. Keşke haksız olsam ve erdemlice özür dileyip, helallik isteyip minderimde otursam. 'Haklısın' demek yetmiyor. Haklının yanında durabiliyor musunuz? Mesele bu. Nalına da mıhına da vurmakla siyaset yapılmaz. Siyaset adam kazanma sanatıdır. Manasını bilmeyen varsa açıklayabilirim. Siyaset, haksızlık kendi mahallelerinden gelse bile, 'ben bizden değilim' diyebilmektir. Siyaset haklı olmak değil, haklının yanında durmaktır. Sizler particilik oynamaya devam edin. Bu yazdıklarım Kırşehir'deki bütün siyasetçileri kapsamaktadır. Belki bugün sizlere övünç düştü, bana da utanç. Bugün olmayan adalete yarın en çok sizin ihtiyacınız olacaktır."

Daşdemir'in istifa dilekçesinde şu ifadeler dikkati çekti:

"Özellikle İçişleri Bakanlığı'nin mülkiyeliler olarak tabir edilen ünitesinde FETÖ ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmadığı kanaatindeyim. Koskoaca devletin valisi işi gücü bırakıp pantolonumu indirmemi söyledi. Ben o gece valiye pantolon indirmek için sokaklara çıkmadım. Bu konuyu tüm teşkilat bildiği halde üç maymunu oynadılar."

Murat Taşdemir'in istifa dilekçesi şöyle:

AK PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINA



KONU : İSTİFA DİLEKÇEM



15 TEMMUZ'DA GAZİ OLAN , YILLARCA HERKES HOCAEFENDİ DERKEN BU HAİN FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELE ETMİŞ, TÜRLÜ OYUN VE KUMPASLARI İLE POLİSLİK MESLEĞİNDEN ATILMIŞ , HATTA BU UĞURDA SÜRGÜNLER GÖRMÜŞ VE CEZAEVİNE ATILMIŞ BİR VATANDAŞIM. AK PARTİ KURULDUĞUNDAN BERİ AİLEMLE BERABER HER ZAMAN DESTEKTE BULUNMUŞ, YAŞADIĞIM HAKSIZLIKLARA RAĞMEN HİÇ BİR ZAMAN PARTİME VE DAVAMA KÜSMEMİŞ BİRİYİM. FAKAT AŞAĞIDA BELİRTECEĞİM BAZI NEDENLERDEN DOLAYI AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİĞİMİ VE GEREĞİNİN YAPILMASINI SAYGILARIMLA ARZ VE RİCA EDERİM.

1-HER ŞEYE RAĞMEN BU ÜLKENİN ŞEREFLİ BİR VATANDAŞI OLARAK DEVLETİME BİR AN OLSUN KÜSMEDİĞİMİ, BU BAYRAK VE VATAN İÇİN GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ YİNE BEDEL VERMEYE HAZIR OLDUĞUMU, AMA CUMHURBAŞKANIMIZ AYRI TUTULMAK KAYDIYLA HAKKIMI DA TÜM AK PARTİ TEŞKİLATLARINA HELAL ETMEDİĞİMİ BELİRTMEK İSTİYORUM.

2-NEDENİNİ SAYMAYA KAĞITLARIN YETMEYECEĞİ BİR SÜRÜ OLUMSUZLUKLARLA BOĞUŞURKEN, ÖZELLİKLE 15 TEMMUZ'DA ORTADA GÖZÜKMEYİP, ALLAH ZAFER İHSAN ETTİĞİNDE BOY GÖSTERİP BU İŞİN EDEBİYATINI YAPANLARLA, DÜNE KADAR FETÖ'NÜN BAHÇELERİNDE GEZİP, BUGÜN FETÖ'YE DÜŞMANLIK ROLÜ YAPANLARIN, VE MECLİSTE FETÖCÜ MİLLETVEKİLİ OLMADIĞINA KEFİL OLANLAR TEŞKİLATLARDAN TEMİZLENMEDİKÇE, SİYASİ TEMİZLİK YAPILMADIKÇA, BEDEL ÖDETİLMEDİKÇE AK PARTİ'YE HİÇ BİR ZAMAN DESTEK VERMEYECEĞİMİ BELİRTMEK İSTERİM.

3-YAŞADIĞIM MESLEKİ HAKSIZLIKLARI DEFALARCA HEM GENEL MERKEZE, HEM BAŞBAKANLIĞA , HEM MİLLETVEKİLLERİ VE BAKANLARA VE HEM DE CUMHURBAŞKANLIĞINA İLETTİĞİM HALDE BIRAKIN İŞLEME KONULMAYI, CEVAP VERİLME TENEZZÜLÜNDE DAHİ BULUNULMAMIŞTIR.

4-PARTİ YÖNETİCİLERİ BİR ÇOK DEFA KANDIRILDIKLARINI, SAF OLDUKLARINI BEYAN ETMELERİNE KARŞI ,HALEN KANDIRILMAYA DEVAM EDİLMEKTE OLDUĞUNU MAALESEF ÜZÜLEREK GÖRMEKTEYİM.

5-ÖZELLİKLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ MÜLKİYELİLER OLARAK TABİR EDİLEN ÜNİTESİNDE FETÖ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMADIĞI KANAATİNDEYİM. KOSKOCA DEVLETİN VALİSİ İŞİ GÜCÜ BIRAKIP PANTOLONUMU İNDİRMEMİ SÖYLEDİ. BEN O GECE VALİYE PANTOLON İNDİRMEK İÇİN SOKAKLARA ÇIKMADIM. BU KONUYU TÜM TEŞKİLAT BİLDİĞİ HALDE ÜÇ MAYMUNU OYNADILAR.

6-YORULAN GİTSİN DİYE BAŞLATILAN TEŞKİLAT DEĞİŞİMİNİN İYİYİ GİTMEKTEN ZİYADE ESKİYİ BİLE ARATACAĞINI ÜZÜLEREK GÖRMEKTEYİM. ÖZELLİKLE KIRŞEHİR'DE.

7- MALULLÜK İLE İLGİLİ HEYET RAPORU ALMAK İÇİN GİTTİĞİM KIRŞEHİR'DEKİ HASTAHANEDE % O VERDİLER. HİÇ BİR ŞEKİLDE RÖNTGEN VE TESTE TABİ TUTULMADAN GÖZ KARARI İLE BU KARARI VERDİLER. TEŞKİLAT BU KONUYU BİLDİĞİ HALDE KILINI BİLE KIPIRDATMADI. İSTENİLEN HASTAHANEYE GİDİP KONTROL YAPTIRABİLİRİM. BAKALIM VÜCUTTA ÇİZİK Mİ VAR YOKSA ONLARCA İRİLİ UFAKLI PARÇALARLA MI YAŞIYORUM.

8-ÖZELLİKLE YAŞADIĞIM ÇİÇEKDAĞI VE KIRŞEHİR GENELİNDE HİÇ BİR SİYASİDEN NE MADDİ NEDE MANEVİ HİÇ BİR YARDIM GÖRMEDİM. SORUNLARIMI ÇOK DEFA ANLATMAMA RAĞMEN HEP GEÇİŞTİRİCİ CEVAPLAR ALDIM. UYUTULMAYA ÇALIŞILDIM. HATTA YARALANDIĞIM YER OLAN JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI NEREDE DİYE AK PARTİLİ SİYASİLER TARAFINDAN İMTİHANA TUTULDUM.

9-BİR DE BİR SIKINTI ESNASINDA DİREKT OLARAK CUMHURBAŞKANINA ULAŞMAM GEREKTİĞİ SÖYLENİYOR. BU PARTİDE BİR CUMHURBAŞKANI MI VAR. TEŞKİLAT NE İŞ YAPAR. HER ŞEYİ CUMHURBAŞKANI YAPACAKSA TEŞKİLATLAR NE İŞE YARAR.

DAHA BUNLAR GİBİ BİRÇOK SORUNLARI DİLE GETİRMEME RAĞMEN AK PARTİ TEŞKİLATLARINDAN HİÇ BİR CEVAP ALMADIĞIMI BELİRTMEK VE İSTİFA DİLEKÇEMİN KABULÜNÜ VE İŞLEME KONULMASINI İSTİYORUM.