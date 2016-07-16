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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz cuntasından sonra Taksim!

Taksim Meydanı'nın etrafı, dün gece gerçekleşen darbe girişimi sırasında cuntacılarla kuşatılmıştı

16 Temmuz 2016 12:41

TSK içindeki cuntacı bir grup tarafından yapılan darbe girişimi sırasında dün gece saatlerinde asker tarafından kuşatılan Taksim Meydanı'nda, cuntacıların gözaltına alınmasının ardından bu sabah büyük bir sessizlik hakim. Serbest gazeteci Neyran Elden tarafından çekilen fotoğrafta, Taksim Meydanı'nın tamamen boşaldığı görüntülendi.

Taksim'de saat 03:20 sularında başlayan alçak uçuşlar sırasında onik patlamalar meydana gelmişti. Patlamalar nedeniyle T24'ün, P24'ün ve çevredeki çok sayıda binanın da camları da kırılmıştı.

 

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