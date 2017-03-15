15 Temmuz çatı iddianamesini hazırlayan savcı neden görevinden alındı; kulislerde ne konuşuluyor?

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı’ndan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yüksel Kocaman, adliyedeki savcılar arasında yeni işbölümü yaptı. Bu kapsamda 15 Temmuz gecesi televizyona çıkarak darbeciler hakkında gözaltı kararını açıklayan, darbe girişimine ilişkin geçen hafta çatı iddianameyi hazırlayan Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen, görevinden alındı. Aynı büroda görev yapan ve KPSS soruşturması kapsamında 7 iddianamede bin şüpheliye dava açan Savcı Yücel Erkman’ın da adliyedeki görev yeri değiştirildi. Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında kritik rol oynayan başsavcı vekili İşçimen’in 'pasif' göreve atanmasının perde arkasında Adalet Bakanlığı’nın Anayasal Büro’yu kontrol etmek isteğinin olduğu öne sürüldü. İşçimen’in bakanlıktan gelen bazı isteklere direndiği konuşuluyor. KPSS’nin dışında 30’a yakın sınava ilişkin kopya soruşturması yürüten savcı Erkman’ın alınmasının nedeninin ise üst düzey bir bürokratın birinci derecede yakınını KPSS’de şüpheli yapmasının olduğu iddia edildi. Adliyede, görevden almalar için “devrim kendi evlatlarını yedi” yorumu yapıldı.

Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, göreve gelmesinin ikinci ayında yayımladığı yeni işbölümü ile kritik görevden almalar yaptı. Bu kapsamda terör ve darbe suçlarına ilişkin soruşturmayı yürütmekle görevli Anayasal Büro’dan sorumlu Başsavcı Vekili Necip İşçimen görevinden alınarak, Bilişim Suçları’na atandı. İşçimen, artık bilişim suçlarına ilişkin soruşturma yürüten savcılardan sorumlu olacak. İşçimen’in yerine ise Anayasal Büro’dan sorumlu olmak üzere başsavcıvekilleri Ali Kuşçuoğlu, Ergün Şahin ve Mehmet Odabaşı atandı. Ocak ayındaki kararnamede Sincan’dan Ankara Adliyesi’ne atanan Başsavcıvekili Ergün Şahin’e darbe girişimine ilişkin soruşturmaların koordinasyonu verildi.

Mart 2015’te HSYK’nin çıkardığı kararname ile Yargıtay Tetkik Hâkimliği’nden Ankara Başsavcı Vekilliği’ne atanan Necip Cem İşçimen, sorumlu olduğu Anayasal Büro ile kritik soruşturmalara imza attı. 100 kişinin öldüğü Ankara katliamı soruşturması kapsamında IŞİD’in Gaziantep hücresinin çökertilmesini sağlayan İşçimen, yine Güvenpark ve Merasim Sokak patlamalarına ilişkin soruşturmaları yürüttü. 15 Temmuz öncesi 'FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında çok sayıda davanın açılmasına ön ayak olan İşçimen, 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün 'FETÖ' çatı iddianamesini mahkemeye göndermişti. Bu iddianamede, TSK’da örgütlendiği ileri sürülen 'FETÖ'nün darbe girişiminde bulunabileceği uyarısı yapılmıştı.

Darbe gecesi TV’ye çıktı

15 Temmuz darbe girişimi gerçekleştiğinde hemen soruşturma başlatan İşçimen, o gece çıktığı NTV canlı yayınında darbeciler hakkında gözaltı kararı verildiğini, hukuken bunlardan hesap sorulacağını açıkladı. 15 Temmuz’a ilişkin İşçimen koordinesinde bugüne kadar 20 darbe davası açıldı. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan çatı iddianame, bizzat İşçimen tarafından hazırlandı.

Necip Cem İşçimen’in görevden alınması Ankara Adliyesi’nde deprem etkisi yarattı. Kulislerde 'FETÖ' ile 15 Temmuz süreçlerine ilişkin kritik soruşturmalar yürüten İşçimen’in görevden alınmasının perde arkasında, Adalet Bakanlığı olduğu konuşuluyor. Özellikle Adalet Bakanlığı’nın üst yönetiminden gelen bazı isteklerin İşçimen tarafından geri çevrildiği, bakanlığın bu nedenle Anayasal Büro’yu kontrolü altında tutamadığı iddia edildi. Bakanlığın bu görevden alma ile, Anayasal Büro’ya istediği gibi söz geçirmek istediği öne sürüldü.

Bizzat İşçimen tarafından hazırlanan 15 Temmuz ve 'FETÖ' çatı iddianamelerinde, örgütün devlet ve TSK içinde darbe yapacak güce ulaşmasında iktidarın sorumluluğuna işaret eden ifadelerin bakanlıkta rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü. Örneğin 15 Temmuz çatı iddianamesinde 2011, 2012, 2013 yıllarında albaylıktan generalliğe yükseltilenlerin tamamının, 2014 ve 2015’te general olanların ise yüzde 80’nin 'FETÖ' üyesi olduğu anlatılırken, 'FETÖ'nün Atatürkçü subayları tasfiye etmek için mevcut siyasi otoriteye kanun değişikliği yaptırdığı vurgulanmıştı. Bu atama ve kanun değişikliklerin altında bizzat iktidarın imzası vardı.

Anayasal Büro’da görevli Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman’ın da görevden alınması süpriz olarak karşılandı. 2010 yılında yapılan KPSS’deki kopya soruşturmasını yürüten Erkman, bugüne kadar bin şüpheli hakkında 7 ayrı dava açtı. Erkman’ın KPSS soruşturmasında kritik aşamaya geldiği öğrenildi. Özellikle kopya çekilen KPSS’ye giren 70 kaymakam, arasında Ankara Adliyesi’nde görev yapan bir savcının bulunduğu yargı mensuplarını soruşturmaya dahil eden Erkman’ın 10’a yakın üst düzey bürokratların birinci derecede yakınını da şüpheli yaptığı belirtildi. Erkman’ın görevden alınmasının perde arkasında üst düzey bürokratlarının yakınlarının soruşturmaya dahil edilmesinin yattığı konuşuluyor.