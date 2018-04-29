15 saat motosikletin arkasında taşınan yapışık ikizler tarihi ameliyatla ayrıldı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin batısındaki ücra bir köyde doğan yapışık ikizler, bir motosikletin arkasında 15 saat süren bir yolculuktan sonra, başarılı bir ameliyatla birbirlerinden ayrıldı.

Anick ve Destin adlı bebekler, Ağustos'ta 37 haftalık olarak dünyaya geldi. Karınlarından bitişik olan ikizlerin, bazı iç organları ortaktı.

Bebeklerinin yaşayabilmesi için ameliyat olması gerektiği söylenen aile, battaniyeye sardığı ikizlerini 1400 kilometre uzaklıktaki başkente götürmek zorunda kaldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde daha önce hiç yapışık ikizleri ayırma ameliyatı yapılmamıştı.

Aile, yolculuğun büyük bölümünü ormanlık bölgede, motosikletle yaptı.

İkizler Kinşasa'da gönüllü doktorlar tarafından ameliyat edildi. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten doktorlar, bebeklerin üç hafta gözlem altında tutulduktan sonra evlerine gönderileceğini belirtti.

Dünya genelinde, her 200 bin doğumdan birinde yapışık ikizler dünyaya geliyor. Bu bebeklerin hayatta kalmaları büyük oranda içinde bulundukları koşullara bağlı.

Ancak doktorlar, köy koşullarında normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin hayatta kalmasını, "mucize" olarak nitelendiriyor.