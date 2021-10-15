15 öğrenciye 'cinsel istismar' iddiası; öğretmenin görev yeri değiştirildi

Diyarbakır'da 15 öğrenci öğretmenleri D.B.'nin cinsel istismarına uğradıklarını belirterek durumu ailelerine anlattı. Ailelerin suç duyurusunun ardından D.B.'nin görev yeri değiştirildi, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Cinsel istismar iddiasının ardından bir araya gelen aileler, jandarmaya giderek şikâyetçi oldu.

Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı. Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan D.B.'nin görev yeri de değiştirildi. (DHA)

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