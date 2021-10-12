İlkokulda 7 öğrenciden cinsel taciz iddiası

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni D.B.’nin 7 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Şikâyete rağmen D.B. hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, öğrenciler korktukları için bir haftadır okula gidemediği belirtildi.

Mezopatamya Ajansı'ndan Eylem Akdağ ve Mehmet Güleş'in haberine göre sınıfta çıkan bir kavgadan sonra erkek öğrencilerin olayı duyurması üzerine 4 Ekim’de 9 yaşındaki 4 kız öğrenci ifade vermek üzere önce Dicle Jandarma Karakolu'na daha sonra Diyarbakır’da bulunan Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) götürüldü. Pedegog eşliğinde ifadesi alınmak istenen çocuklar pedegogun erkek olması nedeniyle çekindi ve ifade vermedi. Daha sonra yaşadıklarını ailelerine anlattılar. Aileler bunun üzerine öğretmen hakkında yeniden şikayetçi oldu. Aileler, şikayetlerine rağmen D.B. hakkında bir işlem başlatılmadığını ve çocuklarının korkudan okula gidemediğini söyledi.

9 yaşındaki öğrencilerden birinin annesi olan S.K., olay gününü şöyle anlattı:

“Öğleye doğruydu haberi duyduk. Eşim hemen okula koştu, kızımı eve getirdi, etkilenmemesi için konuşmamı istemedi. Ben de konuşmadım. Kızım ifade verecekti. Gözleri dolu bir şekilde bana bakarak ‘Anne ben gitmek istemiyorum, bize ayıp sorular soruyorlar’ dedi. Ben de böyle şeyler yaşayıp yaşamadığını sordum. Kızım da öğretmeninin özel yerlerine dokunduğunu söyledi. Ben de kızıma ona güvendiğimizi ve açıkça ifade vermesi gerektiğini söyledim. Daha sonra aileler Dicle Jandarma Karakolu'na ifade vermeye gitti. İfadeler akşama kadar sürdü, sonrasında ise 4 kız çocuğu pedagog eşliğinde ÇİM’e gönderildi. Fakat pedagog erkek olduğu için kızların hiçbiri anlatamamış, utanmışlar. Kızım o akşam eve geldiğinde hiç konuşmadı.”

Daha sonrasında aynı sınıftaki bir erkek çocuğunun annesine olayları anlatması üzerine ailelerin tekrar şikâyetçi olduğunu aktaran S. K., “Çocuğun anlattığı kan dondurucu şeylerden sonra annesi çocuğunu tekrar jandarmaya ifadeye götürdü. Jandarma ifadeleri aldıktan sonra savcılığa başvurmalarını söylüyor. Fakat savcı kadını dinlemiyor. Sadece çocuğu dinliyor ve ‘bir ara gelip çocukları toplar ifadelerini alırız’ diyor. Bunun üzerine biz 6 veli toplanıp tekrar gittik. Fakat savcı yine bizi dinlemedi” diye tepki gösterdi.

Zar zor kendilerini savcıya dinlettirdiklerini belirten S.K., “İki erkek çocuğu da orada ifade verdi ve ifadeleri de birebir uyuşuyordu. Avukat bu ifadelere göre öğretmenin en az 20 yıl cezalandırılması ve meslekten atılması gerektiğini söyledi” dedi.

Olayın yaşandığı 4 Ekim Pazartesi gününden bu yana çocukların korkudan okula gidemediğini kaydeden S.K., “Bu öğretmen bugün buradan gider ama gidip başka çocukları istismar eder. Bu öğretmen sekiz yıldır burada ve önceki öğrencileri de taciz edildiklerini söylemeye başladı. Biz bir an önce bu öğretmenin meslekten men edilmesini ve en ağır ceza ile yargılanmasını istiyoruz. Bu olayın üstünün kapatılmasını istemiyoruz. Başka çocuklar yanmasın” diye konuştu.