Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen ve 26 kişinin tutuklandığı operasyonda, İzmir Alsancak Limanı ve gümrüklü antrepolarda tuttuğu belirlenen 1,5 milyon litre kaçak akaryakıtına el konuldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 15 Kasım'da 11 ilde düzenlenen ve 26 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili Adana ve Gaziantep merkezli 3 firmanın İzmir'de bulunan gümrük müşavirliği firmalarıyla ortak hareket ettiklerini belirledi.

Kaçak akaryakıt imalatında kullanmak için paravan şirketlerle, vergisi düşük olan madeni yağ, solvent, tiner gibi ürünleri Türkiye'ye getirdiği tespit edilen firmaların, Alsancak Limanı içi ile Kemalpaşa ve Aliağa ilçelerindeki gümrüklü antrepolarda kaçak akaryakıt muhafaza ettiği bildirildi.

Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek üzere bekletilen toplam 1,5 milyon litre kaçak akaryakıta el konuldu.



'Bir seferde ele geçen en büyük miktar'



Bunun, Türkiye'de bir seferde ele geçen en büyük miktarlardan biri olduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM), 2011'de düzenlenen operasyonlara ilişkin raporuna göre, geçen yıl Türkiye'nin tamamında 10 milyon 345 bin 692 litre kaçak akaryakıta el konmuştu.

2007'de 5 milyon 726 bin 94 litre, 2008'de 3 milyon 754 bin 89 litre, 2009'da 14 milyon 388 bin 204 litre, 2010 da ise 7 milyon 652 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmişti.



33 kişi yakalanmıştı



Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Başsavcılığın Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne verdiği talimat doğrultusunda, Gaziantep merkezli Adana, Mardin, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Mersin, Şırnak, Şanlıurfa, Bursa ve Konya'da belirlenen adreslere 15 Kasım'da operasyon düzenlenmiş, operasyonda 33 kişi yakalanmıştı.

Zanlıların 9 farklı şirket adına boya üretiminde kullanmak üzere ana dağıtıcı firmalardan satın aldıkları white spirit, solvent gibi maddelerle kaçak akaryakıt üreterek piyasaya sürdüğü, yolsuzluğun kamu zararının yaklaşık 708 milyon lira olarak değerlendirildiği kaydedilmişti.



26 kişi tutuklanmıştı



''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, petrol kaçakçılığı'' gibi suçları işlediği iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında bir siyasi partinin Nizip ilçe başkanı ve iş adamlarının da bulunduğu 26 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.