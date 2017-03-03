15. İstanbul Bienali dünyanın farklı kentlerinde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 1987 yılından bu yana düzenlediği İstanbul Bienali’nin on beşincisi, 16 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. “iyi bir komşu” başlığıyla, sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset’in küratörlüğünde gerçekleştirilecek 15. İstanbul Bienali, ev ve mahalle kavramlarını pek çok açıdan ele alırken, iç mekânlardaki yaşam şekillerinin yakın tarihte geçirdiği dönüşümü de inceleyecek. Ev ve mahallelerin çeşitli kimliklere dair ipuçları barındırdığı ve kendini ifade etme aracı olarak işlev görebildiği fikrinden yola çıkan 15. İstanbul Bienali, şubat ayından itibaren, “iyi bir komşu”ya dair sorularını Manchester’dan Sydney’e, Havana’dan Delhi’ye dünyanın birçok farklı kentinde billboardlar aracılığıyla tartışmaya açacak.

İstanbul Bienali’nin birçok uluslararası kültür kurumunun işbirliğiyle hayata geçireceği billboard projesinde Lukas Wassmann’ın iyi bir komşu sorusunu düşündüren, beklenmedik karşılaşmaları yakaladığı fotoğraf işleri ile temaya dair çeşitli sorular eşleşecek. 2017 yılının sonuna kadar dünyanın pek çok farklı kentinde sergilenecek billboard projesi, sanatçı Lukas Wassmann, küratörler Elmgreen & Dragset ve bienalin grafik tasarımcısı Rubert Symth işbirliğiyle hazırlandı.

“iyi bir komşu” billboard projesi, 27 Şubat’ta St. Patrick Festivali kapsamında Kuzey İrlanda’nın Armagh, Ballynahinch, Belfast, Downpatrick ve Newry kentlerinde başladı. 15. İstanbul Bienali “iyi bir komşu” billboard’ları, arasında Belfast Uluslararası Havaalanı’nın da olduğu 13 farklı noktada, 12 Mart tarihine kadar yer alacak. Billboardlarda Lukas Wassmann’ın iki farklı fotoğrafına, “İyi bir komşu daha yeni taşınmış birisi midir?” ile “İyi bir komşu korkmadığınız bir yabancı mıdır?” soruları eşlik ediyor.

Ev ve mahalle kavramlarının tüm dünyada nasıl bir değişim geçirmekte olduğunun altını çizmeye çalışacak billboard projesi sergileneceği kentlerde “iyi bir komşu” teması üzerine de bir diyalog başlatabilmeyi amaçlıyor.

Koç Holding sponsorluğunda düzenlenecek ve iki ay boyunca ücretsiz olarak gezilebilecek 15. İstanbul Bienali’nde, birbirine komşu mekânlarda yer alacak serginin yanı sıra bir dizi performans ve konuşma da düzenlenecek.