15 ilin gürültü haritası çıkarılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumun (TÜBİTAK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan 'YERGÜR Projesi' kapsamında, belirlenen şehirlerin gürültü haritaları çıkarılacak.

Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü araştırmacıları, yıl sonuna kadar nüfusu 250 binin ve nüfus yoğunluğu kilometrekare başına binin üstünde olan seçilmiş yerleşim alanları içindeki; karayolu, demiryolu ve sanayi alanları için mevcut gürültü düzeyinin tespit edilmesi, gürültüye maruz kalan kişi, konut, okul ve hastane sayılarının belirlenmesi için çalışacak.

Proje kapsamında; Adana, Adıyaman, Balıkesir, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon'un stratejik gürültü haritaları oluşturulacak.

'YERGÜR Projesi' tamamlandığında, söz konusu 15 il için ilk kez 'Gürültü Simülasyon Modeli' ve 'Mekansal Gürültü Veritabanı' hazırlanacak. Projeyle, şehirleşmiş alanlardaki mesken, okul ve hastane gibi hassas yapıların sayısı belirlenecek ve bu alanlardaki gürültüye maruz kalan insan sayısı hesaplanacak.

İlk haritalar Antalya ve Malatya için hazırlandı

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Türkiye'de ilk kez Antalya ve Malatya'nın stratejik gürültü haritalarını hazırladı. Bu iki ilde yer alan karayolu, demiryolu, endüstri ve eğlence tesislerini kapsayan gürültü haritaları tamamlandı. Ayrıca, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında Türkiye'de ilk kez havalimanı gürültü haritaları da oluşturuldu.

Gürültü Haritası

Gürültü haritalaması, bir bölgede yaşayan nüfusun gürültüden dolayı ne kadar rahatsız olduğunun belirlenmesi ve bu nüfusun maruz kaldığı çevresel gürültünün değerlendirilmesi olarak tanımlanıyor. Bunun için, çeşitli gürültü kaynaklarından (araba trafiği, raylı trafik, havaalanları, sanayi) doğan gürültü yükünü gösteren gürültü haritaları hazırlanıyor.

Farklı kaynaklardan yayılan gürültü etkilerinin bütün olarak değerlendirildiği stratejik gürültü haritaları, fiziksel çevre faktörleri de hesaba katılarak tasarlanıyor. Stratejik gürültü haritaları, özellikle azaltım ve kontrol tedbirlerinin alınacağı bölgelerin tespitinde kullanılıyor.