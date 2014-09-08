Bursa'da 'sokakta gürültü' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'da sokakta gürültü nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada, silahla vurulan 3 kardeşten 2'si yaşamını yitirdi, 1'i yaralandı. Olayın failleri market işletmecisi baba-oğul, otomobille kaçarken polis ekiplerince gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yunuseli Mahallesi'nde, evlerinin yakınında oturarak cips yiyen 27 yaşındaki Şefik, 25 yaşındaki Ferit ve Emrah Ece (26) kardeşler ile aynı sokakta market işleten Hurşit (59) ve oğlu Umut Ç. (30) arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hurşit ve Umut Ç, yanlarında bulunan tabancalarla kardeşlere ateş etti.

Başlarına kurşun isabet eden Emrah ve Ferit Ece, yere yığıldı. Şefik Ece ise yaklaşık 50 metre ileride bulunan evlerine doğru koşarak, "Baba yardım et" diye bağırdı. Bunu gören ve otomobille olay yerinden kaçarken geri dönen zanlılar, eve girmek üzere olan Şefik Ece'yi başından vurduktan sonra uzaklaştı.

Sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şefik Ece'nin, olay yerinde öldüğü belirlendi. Ferit Ece ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisine devam edilen Emrah Ece'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, zanlıları Mudanya yolunda durdurup gözaltına aldı. Umut Ç'nin "kasten adam öldürmeye tam teşebbüs" suçundan 15 yıl cezaevinde tutulduğu ve yeni çıktığı belirtildi.