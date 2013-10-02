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15 gündür kayıp olan Tuncel'in avukatı: Savunmasını hazırlıyor, gelecek

Erhan Tuncel’in avukatı, müvekkilinin Türkiye’de olduğunu hiçbir yere kaçmadığını ve kısa süre içerisinde de teslim olacağını belirtti

02 Ekim 2013 16:21

 

Volkan Koç

Eski Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili tekrar görülmeye başlayan davada hakkında yakalama kararı çıkarılan Erhan Tuncel’in avukatı Erdoğan Soruklu, “Erhan Tuncel Türkiye’de. Bir yere kaçmadı. İfade hazırlığı içerisinde, onu tamamladıktan sonra teslim olacak” dedi.

Dink cinayetinin Yargıtay tarafından bozulmasının ardından, 17 Eylül’de görülen duruşmada, hakkında yakalama kararı çıkarılan Erhan Tuncel’den 15 gündür haber alınamıyor.

Konuya ilişkin olarak avukat Erdoğan Soruklu, müvekkili Erhan Tuncel’in, savunma hazırladığını ve bittikten sonra teslim olacağını söyledi.

Mahkeme günü, bir günlük rapor aldığı için duruşmaya katılmayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından sırra kadem bastığı iddia edilen Tuncel, en son Twitter adresinden mesaj göndermişti.

O günden bu yana telefonlarına bakmayan ve kimseyle de görüşmeyen Tuncel, avukatı aracılığıyla iddialara yanıt verdi. Hakkında çıkan yakalama kararı sonrasında hiç konuşmayan Tuncel’in avukatı, T24’e yaptığı açıklamada, müvekkilinin Türkiye’de olduğunu hiçbir yere kaçmadığını ve kısa süre içerisinde de teslim olacağını belirtti.

Avukat Soruklu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Erhan Tuncel Türkiye’de. Bir yere kaçmadı. Kendisi en kısa sürede teslim olacak. Kimseyle görüşmek istemiyor şu aşamada. Ne zaman teslim olacağını bilemiyorum ona kendisi karar verecek. Şu anda ifadesini hazırlıyor. İfade hazırlığı içerisinde, onu tamamladıktan sonra teslim olacak”

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