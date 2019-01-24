15 gün önce evlendiği kocasını öldürdü

Şanlıurfa’da, bir kadın, 15 gün önce evlendiği 27 yaşındaki Mehmet E’yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, adı polis tarafından açıklanmayan kadın, 15 gün önce evlendiği Mehmet E.'ye, anlaşamadıklarını belirtip, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet E., kadının bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın, mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. Komşularının çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan kadının emniyetteki sorgusu ise sürüyor. (DHA)