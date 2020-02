15 gönüllü öğretmen lösemili çocukları eğitiyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da gönüllü 15 öğretmen, lösemi ve kanserle mücadele ettiği için okula gidemeyen çocukların eğitimden geri kalmaması için her cumartesi onlarla bir araya geliyor.

Lösemi ve kanserle mücadele ederken kemoterapi gören çocuklar en az 3 yıl, bazen daha fazla süre okula gidemiyor. Sağlık durumunun ciddiyetine göre uzun süre hiç eğitim alamayan çocuklar için Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya İl Koordinatörlüğü, eğitim seferberliği başlattı. LÖSEV Antalya İl Koordinatörü Tutku Canıdar, çocukların eğitimde geri kalmaması için proje ürettiklerini söyledi. 15 öğretmen her cumartesi Özgecan Aslan Kültür Merkezi\'nde çocuklarla bir araya gelip eğitim veriyor.

45 ÖĞRENCİ VAR

Bazı çocukların evlerinde eğitim gördüğünü, ancak bunun çoğu zaman yeterli gelmediğini belirten Canıdar, \"Çocuklarımızın hayalleri, küçük bedenlerde yaşadıkları zorlu süreçlere inat çok büyük. Bu sebeple, LÖSEV olarak her cumartesi çocuklarımıza gönüllü öğretmenler eşliğinde tam gün şeklinde dersler veriyoruz. Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, İngilizce\'nin yanı sıra dans, satranç, yaratıcı drama gibi derslerin verilmesini sağlıyoruz. Şu an 45 öğrenciyle ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi ile okul dönemine başladık. Hepsi çok mutlu, daha fazla saatler olmasını istiyor. Derslere ek olarak ayda bir workshoplarla sosyal etkinlikler yapacağız\" dedi.

SEMİNER PROGRAMLARI

Tutku Canıdar, iki ayda bir düzenli planladıkları \'lösemi ile yolculuk\' adlı seminer programları olduğunu söyledi. Canıdar, \"Yeni tanı olan tüm yetişkin hasta ve hasta ebeveynlerini davet ediyoruz. Doktor, beslenme uzmanı ve psikolog gönüllülerimiz seminerleri veriyor\" dedi.



