15. Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nin hazırlıkları başladı; kadınlarla kadınlar için...

Sinemaya kadınların kadrajından bakan Filmmor Kadın Kooperatifi, 15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali'ne hazırlanıyor.

''Kadınlarla kadınlar için'' buluşmaya, dayanışmaya, üretmeye, değiştirmeye devam etmek üzere 15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 2017 Mart ayının ikinci haftasından başlayarak 7 şehirde olacak.

Kadınların sinema ve medyaya katılımını, bu alanda kendilerini ifade edebilme, iletişim ve üretim alan, olanak ve güçlerini artırmayı ve kadınların cinsiyetçi olmayan temsil ve deneyimlerini yaygınlaştırmayı amaçlayan Filmmor, bir basın bülteni yayınlayarak 3 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de yapılacak ilk toplantılarına herkesi davet etti.

Filmmor, 14. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali için geçen sene “Kadın dayanışması yaşatır” sloganıyla dikkat çeken bu video hazırlamıştı:

Savaştan göçe, işsizlikten şiddete...

Festival ekibinin yayınladığı basın bülteninde şu ifadeler yer alıyor:

"Koşullar ne kadar zor olsa da 15'inci yılımızda yine mart ayının ikinci haftası İstanbul'da başlayacak, ardından altı şehir dolaşacak bir Filmmor Kadın Filmleri Festivali yapmak üzere kolları sıvadık. 15'inci Filmmor Kadın Filmleri Festivalini; savaştan göçe, işsizlikten şiddete yeryüzünden edilen kadınlara dair bir ifade, iletişim, dayanışma alanı olarak hep birlikte dayanışmayla var edebilmek umuduyla, sizi 3 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de Filmmor'da yapılacak olan ilk toplantımıza bekliyoruz."

Festival için son başvuru tarihi, 1 Kasım

Sinemada, medyada ve her alanda cinsiyetçiliğin, şiddet ve ayrımcılığın olmadığı günlerde; festivalde buluşmak üzere diyen Filmmor, yönetmeni ya da yönetmenlerinden biri kadın olan filmlerinizi bekliyor.

Filmlerinizi, en geç 1 Kasım 2016 tarihine kadar festival ofisine ya da online olarak festival@filmmor.com adresine gönderebilirsiniz.

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Ayrıntılı bilgiye ve katılım formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Festivalle ilgili gelişmeleri ise Facebook sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.