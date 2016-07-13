T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

15. Çocuk Tiyatro Festivali başladı

Festival, açık hava tiyatro gösterimleriyle çocuklara tiyatro kültürünü tanıtmayı hedefliyor

13 Temmuz 2016 21:44

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Çocuk Tiyatro Festivali, 11 Temmuz’da başladı.

Yaz akşamlarında çocuklara açık havada oyun seyretme keyfini yaşatan festival, aynı zamanda çocuklara tiyatro kültürünü tanıtmayı hedefliyor.

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunlar, her akşam saat 21:00’da başlıyor. Oyunlar, gösterimden üç gün önce tiyatro gişesinden temin edilen ücretsiz davetiyeler ile izlenebilir.

'Bir Çocuk Masalı Turunç'un Bahçesi' oyunu ile açılışı yapan festivalde sırasıyla, 'Guluk Guluk', 'Kediler Sokağı Müzikali', 'Masal Fabrikası', 'Zaman Makinesi/Albert Einstein', 'Şişkolar ve Sıskalar', 'Sinderella', 'Aslan Kral Kocadiş ile Tırmık', 'Mavişler Uzayda', 'Müziksiz Ülke', 'Tavşan Patos', 'Kediler ve Fareler Müzikali', 'İyi de Güneş Nerede', 'Kayıp Oyunlar Parkı' ve 'Komik Sincap Dodi', oyunları sahnelenecek.

ETİKETLER

Çocuk Tiyatro FestivaliKadıköy BelediyesitiyatroSelamiçeşme Özgürlük Parkıçocuk eğitimifestival

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24