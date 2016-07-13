15. Çocuk Tiyatro Festivali başladı

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Çocuk Tiyatro Festivali, 11 Temmuz’da başladı.

Yaz akşamlarında çocuklara açık havada oyun seyretme keyfini yaşatan festival, aynı zamanda çocuklara tiyatro kültürünü tanıtmayı hedefliyor.

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunlar, her akşam saat 21:00’da başlıyor. Oyunlar, gösterimden üç gün önce tiyatro gişesinden temin edilen ücretsiz davetiyeler ile izlenebilir.

'Bir Çocuk Masalı Turunç'un Bahçesi' oyunu ile açılışı yapan festivalde sırasıyla, 'Guluk Guluk', 'Kediler Sokağı Müzikali', 'Masal Fabrikası', 'Zaman Makinesi/Albert Einstein', 'Şişkolar ve Sıskalar', 'Sinderella', 'Aslan Kral Kocadiş ile Tırmık', 'Mavişler Uzayda', 'Müziksiz Ülke', 'Tavşan Patos', 'Kediler ve Fareler Müzikali', 'İyi de Güneş Nerede', 'Kayıp Oyunlar Parkı' ve 'Komik Sincap Dodi', oyunları sahnelenecek.