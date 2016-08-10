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Sağlık

15 aylık bebeğin karnından ikizi çıktı!

Nadir görülen bir rahatsızlık olan 'fetüs içinde fetüs'ün şimdiye kadar sadece 200 kişide görüldüğü belirtiliyor

10 Ağustos 2016 15:39

Hindistan'da yaşayan 15 aylık Nisha'yı hiçbir şey yiyip içemediği ve sürekli ağladığı şikayetiyle hastaneye götüren ailesi, çocuklarına koyulan teşhis karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Dünyada oldukça nadir görülen bir rahatsızlıkla dünyaya gelen Nisha, karnında yaklaşık 3,5 kilo ağırlığındaki doğmamış ikizini taşıyordu.

Koyulan teşhisin ardından hemen ameliyata alınan Nisha'nın karnındaki gelişmemiş fetüs başarıyla çıkarıldı. Dünyada oldukça nadir görülen bir rahatsızlık olan 'fetüs içinde fetüs'ün şimdiye kadar sadece 200 kişide görüldüğü belirtiliyor. 

 

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HindistanNishaFetüs içinde fetüs

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