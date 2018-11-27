1,5 ay önce Çaykur'a atanan Yüce, AK Parti'nin Sakarya büyükşehir adayı oldu

RİZE, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile 4 Ekim\'de Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) görevine atanan ve yerel seçimler için bu görevinden istifa eden Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti\'nin Sakarya büyükşehir belediye başkan adayı gösterildi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) görevini yürütürken, 4 Ekim\'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çaykur Genel Müdürlüğüne atanan Ekrem Yüce, 15 Ekim\'de görevine başladı. Yüce, yerel seçimler için bu görevinden istifa etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Meclis\'te partisinin grup toplantısında, Ekrem Yüce\'nin AK Parti\'nin Sakarya büyükşehir belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

Ekrem Yüce, Sakarya\'nın Geyve ilçesi Çengel köyünde 1954 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Pamukova\'da bitiren Yüce, ardından Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Lisesi\'nde eğitimine devam etti. Ekrem Yüce, ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü\'nden \'yüksek mühendis\' olarak mezun oldu. Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.



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