'15 asker yaralandıysa Genelkurmay bunu nasıl saklayabilir?'

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Ağrı'da PKK mensupları ile asker arasındaki çatışmayla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "dört değil 15 asker yaralandı" açıklamasına ilişkin olarak, "De­mir­ta­ş’­a, doğ­ru bil­gi­ler ve­ril­me­di­ği an­la­şı­lı­yor. Çün­kü, 15 as­ke­rin ya­ra­lan­dı­ğı­nı söy­lü­yor. 15 as­ker ya­ra­lan­dıy­sa, Ge­nel­kur­may bu­nu na­sıl sak­la­ya­bi­lir ya da ni­çin sak­la­sın?" dedi.

Öztürk'ün Sözcü'de "Sahi nerede bu yaralı askerler?" başlığıyla yayımlanan (14 Nisan 2015) yazısı şöyle:

Ba­zı­la­rı te­rör ör­gü­tü­nü öy­le bir ma­sum gös­te­ri­yor ki, Di­yar­ba­kı­r’­da ha­mi­le eşi­nin ya­nın­da şe­hit edi­len as­ke­ri unu­tu­yor. Yük­se­ko­va­’da, üç as­ke­rin cad­de or­ta­sın­da şe­hit edi­li­şi­nin so­rum­lu­su­nun te­rör ör­gü­tü ol­du­ğu­nu ak­lı­na bi­le ge­tir­mi­yor. Ağ­rı­’nın Di­ya­din İl­çe­si­’n­de bu­lu­nan te­rö­rist­ler­le ni­çin ça­tış­ma­ya gi­ril­di­ği­nin he­sa­bı so­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor.

Ül­ke­de dev­le­tin meş­ru si­lah­lı güç­le­ri­nin dı­şın­da baş­ka bir si­lah­lı güç olur mu? Da­ğı­nız­da, ova­nız­da, mez­ra­nız­da, kö­yü­nüz­de hep on­la­rı gö­re­cek­si­niz, son­ra “se­çim gü­ven­li­ğin­de­n” söz ede­cek­si­niz.

İki ola­yı ayı­ra­lım

Bir yan­da “çö­züm sü­re­ci­” adı al­tın­da te­rör ör­gü­tü­nün li­der kad­ro­suy­la gö­rüş­me­ler sür­dü­rü­lü­yor. Ta­bi­i ki bu ül­ke­nin he­men tüm va­tan­daş­la­rı kan dö­kül­me­me­sin­den mem­nu­ni­yet du­yar. Ama, “çö­züm sü­re­ci­” de­di­ği­niz olay da böy­le ol­maz. Elin­de si­lah, kan dök­me­ye her za­man ha­zır olan te­rö­rist­ler, si­lah­la siz­den bir şey­ler ko­par­ma­ya ça­lı­şı­yor. O si­lah el­le­rin­de ol­du­ğu sü­re­ce is­tek­le­rin so­nu gel­mez ve her za­man ye­ni da­yat­ma­lar­da bu­lu­nur.

Te­rör ör­gü­tü­nün bu­gün kan dök­me­si­ni ge­rek­ti­re­cek bir du­rum da yok. Çün­kü, as­ke­re ope­ras­yon iz­ni ve­ril­mi­yor. Ef­kan Ala’­nın İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de, va­li­le­re “100 te­rö­rist gör­se­niz bi­le on­la­ra kar­şı as­la si­lah kul­lan­ma­- yı­n” ta­li­ma­tı ve­ril­di­ği id­di­a edil­miş­ti. O yüz­den, te­rö­rist­ler as­ke­ri bir­lik­le­rin önün­den si­lah­la­rıy­la ne­re­dey­se “uy­gun adı­m”­la yü­rü­yor, as­ke­re mey­dan oku­yor.

Amaç as­ke­ri çı­kar­ma­mak

Bö­lü­cü ör­güt mi­li­tan­la­rı ar­tık o yö­re­le­rin ta­ma­men ken­di­le­ri­nin kon­tro­lün­de ol­du­ğu­na inan­mış ola­cak ki, baş­ka si­lah­lı bir güç gör­me­ye ta­ham­mül ede­mi­yor­lar. Mar­di­n’­in Ma­zı­dağı İl­çe­si kır­sa­lın­da te­rö­rist­le­rin si­lah de­po­su­nun ye­ri­ni bul­mak için as­ke­rin ara­ma-ta­ra­ma yap­ma­sı­na tep­ki ola­rak ay­nı gün 3 ay­rı yer­de as­ke­ri bir­lik­ler he­def alın­mış­tı. İs­te­dik­le­ri, as­ke­rin bir­li­ği­nin dı­şı­na adım at­ma­ma­sı. İle­ri bir aşa­ma­da da, “As­ke­ri is­te­mi­yo­ruz, ken­di gü­ven­li­ği­mi­zi ken­di­miz sağ­la­rı­z” de­ni­le­cek­tir.

Ağ­rı­’nın Di­ya­din İl­çe­si­’n­de de te­rö­rist­ler ne ge­zi­yor? Ağ­rı Va­li­li­ği te­rö­rist­le­rin o yö­re­de bu­lun­du­ğu­nu bil­me­si­ne rağ­men as­ker­den ope­ras­yon yap­ma­sı is­te­ğin­de bu­lun­ma­dı. Va­li­lik, te­rö­rist­le­rin fi­dan dik­me şen­li­ği sı­ra­sın­da olay çı­ka­ra­cak­la­rı, pro­pa­gan­da ya­pa­ca­ğı bil­gi­si üze­ri­ne em­rin­de­ki jan­dar­ma­dan ön­lem al­ma­sı­nı is­te­di. Ya­ni jan­dar­ma­yı ope­ras­yo­na, ara­ma-ta­ra­ma yap­ma­ya gön­der­me­di­ler. Te­rö­rist­le­rin as­ke­re ateş et­me­siyle, ya­ra­la­nan­lar ol­ma­sın­dan son­ra as­ker­den des­tek is­ten­di.

Evet, “çö­züm sü­re­ci­” için si­ya­set­çi­ler ya­pa­cak­la­rı­nı yap­sın. Ama her ta­ra­fı te­rö­rist­le­rin

tut­ma­sı­na da dev­let se­yir­ci kal­ma­sın. O yö­re­nin in­san­la­rı “Ne­re­de bu dev­let?” di­yor. PKK’­nın ku­ca­ğı­na atıl­dık­la­rı için is­yan edi­yor­lar. Dü­ne ka­dar dev­le­ti­ne bağ­lı aşi­ret­ler, şim­di PKK’­nın ya­nı­na ya­na­şa­bil­me, ge­le­cek­le­ri­ni kur­ta­ra­bil­me te­la­şın­da…

11 ya­ra­lı çar­şa­fa mı do­lan­dı?

HDP Eş Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin

De­mir­ta­ş’­a, doğ­ru bil­gi­ler ve­ril­me­di­ği an­la­şı­lı­yor. Çün­kü, 15 as­ke­rin ya­ra­lan­dı­ğı­nı söy­lü­yor. 15 as­ker ya­ra­lan­dıy­sa, Ge­nel­kur­may bu­nu na­sıl sak­la­ya­bi­lir ya da ni­çin sak­la­sın? Ya­ra­la­nan 4 as­ker An­ka­ra­’ya ge­ti­ril­di ve te­da­vi­le­ri de­vam edi­yor. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel de, on­la­rı zi­ya­ret et­ti. De­mir­ta­ş’­ın ya­ra­lı sa­yı­sı ve on­la­rın ta­şın­ma­la­rıy­la il­gi­li ger­çe­ği söy­le­me­di­ği­ni öne sü­ren ko­nuş­tu­ğum as­ke­ri yet­ki­li şun­la­rı söy­le­di:

“Ya­ra­lı as­ker­ler, çar­şaf­la de­ğil, uy­ku tu­lum­la­rıy­la he­li­kop­te­re ta­şın­dı. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ‘can­lı kal­ka­n’ ola­rak ta­nım­lan­ma­sı­nı TSK ola­rak ka­bul et­mi­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın gös­ter­di­ği bu dav­ra­nış her tür­lü tak­di­rin üze­rin­de­dir ve böl­ge­de­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın te­rö­re kar­şı ol­duk­la­rı­nı gös­te­ren en gü­zel tep­ki­dir. Va­tan­da­şın ya­ra­lı as­ke­ri ta­şı­ma­sı sı­ra­sın­da fo­toğ­raf çe­ki­li­yor. Bu ta­ma­men al­gı ope­ras­yo­nu ya­rat­ma­ya dö­nük­tür. Ge­len va­tan­daş­la­rı­mız ‘hep­si bi­zim ço­cuk­la­rı­mız, hiç­bi­ri öl­me­si­n’ di­yor. As­ker­le bir­lik­te ya­ra­lı­la­rı nak­le­di­yor. Bu­nu baş­ka yön­le­re çek­mek yan­lış­tır. He­li­kop­ter­le­ri­miz yo­ğun si­lah atı­şı ne­de­niy­le ya­ra­lı­la­rı al­ma­ya in­mek­te zor­lan­dı. Ni­te­kim am­bu­lans he­li­kop­ter­de de kur­şun iz­le­ri var.”

Pe­ki ne­re­de öl­dü­rü­len­ler?

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nın açık­la­ma­sın­da 5 te­rö­ris­tin öl­dü­rül­dü­ğü be­lir­til­miş­ti. An­cak, HDP ve PKK kay­nak­la­rı, bir ki­şi­nin öl­dü­rül­dü­ğü­nü öne sür­dü. Bu du­rum­da Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nı ya­lan­la­mış ol­du­lar.

Te­rö­rist­ler ça­tış­ma or­ta­mın­da öl­dü­rü­len­le­rin, gü­ven­lik güç­le­ri­nin eli­ne geç­me­me­si­ne önem ve­rir­ler. Ör­güt­te mo­ral bo­zuk­lu­ğu ya­rat­ma­ma­sı için bun­la­rı olay ye­rin­den ka­çı­rır­lar. An­cak, tel­siz ko­nuş­ma­la­rın­dan, ye­rel kay­nak­lar­dan, in­san­sız ha­va araç­la­rı gö­rün­tü­le­riy­le ölü sa­yı­la­rı hak­kın­da bil­gi edi­ni­li­yor. PKK’­nın açık­la­ma­la­rın­da “10 T.C as­ke­ri öl­dür­dük, 20’sini ya­ra­la­dık, bir he­li­kop­ter dü­şür­dü­k” de­ni­lir. Ya­lan­la­rı­na ken­di­le­ri de inan­maz­lar. Ama, dev­le­tin ya­lan bil­gi ver­me­ye hak­kı yok­tur. Ya­ra­lı sa­yı­sı­nı “15” di­ye açık­la­ya­na de­ğil “4” di­ye­ne ina­na­lım.

Yö­re in­sa­nı, as­ke­ri­ne sa­hip çık­tı­ğı gi­bi, PKK’­lı­la­rın da öl­me­si­ni, ya­ra­lan­ma­sı­nı is­te­mez. Bu böy­le bi­li­ne…