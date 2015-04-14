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'15 asker yaralandıysa Genelkurmay bunu nasıl saklayabilir?'

'Demirtaş’a, doğru bilgiler verilmediği anlaşılıyor'

14 Nisan 2015 18:33

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Ağrı'da PKK mensupları ile asker arasındaki çatışmayla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "dört değil 15 asker yaralandı" açıklamasına ilişkin olarak, "De­mir­ta­ş’­a, doğ­ru bil­gi­ler ve­ril­me­di­ği an­la­şı­lı­yor. Çün­kü, 15 as­ke­rin ya­ra­lan­dı­ğı­nı söy­lü­yor. 15 as­ker ya­ra­lan­dıy­sa, Ge­nel­kur­may bu­nu na­sıl sak­la­ya­bi­lir ya da ni­çin sak­la­sın?" dedi.

Öztürk'ün Sözcü'de "Sahi nerede bu yaralı askerler?" başlığıyla yayımlanan (14 Nisan 2015) yazısı şöyle:

Ba­zı­la­rı te­rör ör­gü­tü­nü öy­le bir ma­sum gös­te­ri­yor ki, Di­yar­ba­kı­r’­da ha­mi­le eşi­nin ya­nın­da şe­hit edi­len as­ke­ri unu­tu­yor. Yük­se­ko­va­’da, üç as­ke­rin cad­de or­ta­sın­da şe­hit edi­li­şi­nin so­rum­lu­su­nun te­rör ör­gü­tü ol­du­ğu­nu ak­lı­na bi­le ge­tir­mi­yor. Ağ­rı­’nın Di­ya­din İl­çe­si­’n­de bu­lu­nan te­rö­rist­ler­le ni­çin ça­tış­ma­ya gi­ril­di­ği­nin he­sa­bı so­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor.
Ül­ke­de dev­le­tin meş­ru si­lah­lı güç­le­ri­nin dı­şın­da baş­ka bir si­lah­lı güç olur mu? Da­ğı­nız­da, ova­nız­da, mez­ra­nız­da, kö­yü­nüz­de hep on­la­rı gö­re­cek­si­niz, son­ra “se­çim gü­ven­li­ğin­de­n” söz ede­cek­si­niz.

İki ola­yı ayı­ra­lım

Bir yan­da “çö­züm sü­re­ci­” adı al­tın­da te­rör  ör­gü­tü­nün li­der kad­ro­suy­la gö­rüş­me­ler sür­dü­rü­lü­yor. Ta­bi­i ki bu ül­ke­nin he­men tüm va­tan­daş­la­rı kan dö­kül­me­me­sin­den mem­nu­ni­yet du­yar. Ama, “çö­züm sü­re­ci­” de­di­ği­niz olay da böy­le ol­maz. Elin­de si­lah, kan dök­me­ye her za­man ha­zır olan te­rö­rist­ler, si­lah­la siz­den bir şey­ler  ko­par­ma­ya ça­lı­şı­yor. O si­lah el­le­rin­de ol­du­ğu sü­re­ce is­tek­le­rin so­nu gel­mez ve her za­man   ye­ni da­yat­ma­lar­da bu­lu­nur.
Te­rör ör­gü­tü­nün bu­gün kan dök­me­si­ni ge­rek­ti­re­cek bir du­rum da yok. Çün­kü, as­ke­re ope­ras­yon iz­ni ve­ril­mi­yor. Ef­kan Ala’­nın İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de, va­li­le­re “100 te­rö­rist gör­se­niz bi­le on­la­ra kar­şı as­la si­lah kul­lan­ma­- yı­n” ta­li­ma­tı ve­ril­di­ği id­di­a edil­miş­ti. O yüz­den, te­rö­rist­ler as­ke­ri bir­lik­le­rin önün­den si­lah­la­rıy­la ne­re­dey­se “uy­gun adı­m”­la yü­rü­yor, as­ke­re mey­dan oku­yor.

Amaç as­ke­ri çı­kar­ma­mak

Bö­lü­cü ör­güt mi­li­tan­la­rı ar­tık o yö­re­le­rin ta­ma­men ken­di­le­ri­nin kon­tro­lün­de ol­du­ğu­na inan­mış ola­cak ki, baş­ka si­lah­lı bir güç gör­me­ye ta­ham­mül ede­mi­yor­lar. Mar­di­n’­in Ma­zı­dağı İl­çe­si kır­sa­lın­da te­rö­rist­le­rin si­lah de­po­su­nun ye­ri­ni bul­mak için as­ke­rin ara­ma-ta­ra­ma yap­ma­sı­na tep­ki ola­rak ay­nı gün 3 ay­rı yer­de as­ke­ri bir­lik­ler he­def alın­mış­tı. İs­te­dik­le­ri, as­ke­rin bir­li­ği­nin dı­şı­na adım at­ma­ma­sı. İle­ri bir aşa­ma­da da, “As­ke­ri is­te­mi­yo­ruz, ken­di gü­ven­li­ği­mi­zi ken­di­miz sağ­la­rı­z” de­ni­le­cek­tir.
Ağ­rı­’nın Di­ya­din İl­çe­si­’n­de de te­rö­rist­ler ne ge­zi­yor? Ağ­rı Va­li­li­ği te­rö­rist­le­rin o yö­re­de bu­lun­du­ğu­nu bil­me­si­ne rağ­men as­ker­den ope­ras­yon yap­ma­sı is­te­ğin­de bu­lun­ma­dı. Va­li­lik, te­rö­rist­le­rin fi­dan dik­me şen­li­ği sı­ra­sın­da olay çı­ka­ra­cak­la­rı, pro­pa­gan­da ya­pa­ca­ğı bil­gi­si üze­ri­ne em­rin­de­ki jan­dar­ma­dan ön­lem al­ma­sı­nı is­te­di. Ya­ni jan­dar­ma­yı ope­ras­yo­na, ara­ma-ta­ra­ma yap­ma­ya gön­der­me­di­ler. Te­rö­rist­le­rin as­ke­re ateş et­me­siyle, ya­ra­la­nan­lar ol­ma­sın­dan son­ra as­ker­den des­tek is­ten­di.
Evet, “çö­züm sü­re­ci­” için si­ya­set­çi­ler ya­pa­cak­la­rı­nı yap­sın. Ama her ta­ra­fı te­rö­rist­le­rin
tut­ma­sı­na da dev­let se­yir­ci kal­ma­sın. O yö­re­nin in­san­la­rı “Ne­re­de bu dev­let?” di­yor. PKK’­nın ku­ca­ğı­na atıl­dık­la­rı için is­yan edi­yor­lar. Dü­ne ka­dar dev­le­ti­ne bağ­lı aşi­ret­ler, şim­di PKK’­nın ya­nı­na ya­na­şa­bil­me, ge­le­cek­le­ri­ni kur­ta­ra­bil­me te­la­şın­da…
11 ya­ra­lı çar­şa­fa mı do­lan­dı?

HDP Eş Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin

De­mir­ta­ş’­a, doğ­ru bil­gi­ler ve­ril­me­di­ği an­la­şı­lı­yor. Çün­kü, 15 as­ke­rin ya­ra­lan­dı­ğı­nı söy­lü­yor. 15 as­ker ya­ra­lan­dıy­sa, Ge­nel­kur­may bu­nu na­sıl sak­la­ya­bi­lir ya da ni­çin sak­la­sın? Ya­ra­la­nan 4 as­ker An­ka­ra­’ya ge­ti­ril­di ve te­da­vi­le­ri de­vam edi­yor. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel de, on­la­rı zi­ya­ret et­ti. De­mir­ta­ş’­ın ya­ra­lı sa­yı­sı ve on­la­rın ta­şın­ma­la­rıy­la il­gi­li ger­çe­ği söy­le­me­di­ği­ni öne sü­ren ko­nuş­tu­ğum as­ke­ri yet­ki­li şun­la­rı söy­le­di:
“Ya­ra­lı as­ker­ler, çar­şaf­la de­ğil, uy­ku tu­lum­la­rıy­la he­li­kop­te­re ta­şın­dı. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ‘can­lı kal­ka­n’ ola­rak ta­nım­lan­ma­sı­nı TSK ola­rak ka­bul et­mi­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın gös­ter­di­ği bu dav­ra­nış her tür­lü tak­di­rin üze­rin­de­dir ve böl­ge­de­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın te­rö­re kar­şı ol­duk­la­rı­nı gös­te­ren en gü­zel tep­ki­dir. Va­tan­da­şın ya­ra­lı as­ke­ri ta­şı­ma­sı sı­ra­sın­da fo­toğ­raf çe­ki­li­yor. Bu ta­ma­men al­gı ope­ras­yo­nu ya­rat­ma­ya dö­nük­tür. Ge­len va­tan­daş­la­rı­mız ‘hep­si bi­zim ço­cuk­la­rı­mız, hiç­bi­ri öl­me­si­n’ di­yor. As­ker­le bir­lik­te ya­ra­lı­la­rı nak­le­di­yor. Bu­nu baş­ka yön­le­re çek­mek yan­lış­tır. He­li­kop­ter­le­ri­miz yo­ğun si­lah atı­şı ne­de­niy­le ya­ra­lı­la­rı al­ma­ya in­mek­te zor­lan­dı. Ni­te­kim am­bu­lans he­li­kop­ter­de de kur­şun iz­le­ri var.”

Pe­ki ne­re­de öl­dü­rü­len­ler?

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nın açık­la­ma­sın­da 5 te­rö­ris­tin öl­dü­rül­dü­ğü be­lir­til­miş­ti. An­cak, HDP ve PKK kay­nak­la­rı, bir ki­şi­nin öl­dü­rül­dü­ğü­nü öne sür­dü. Bu du­rum­da Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nı ya­lan­la­mış ol­du­lar.
Te­rö­rist­ler ça­tış­ma or­ta­mın­da öl­dü­rü­len­le­rin, gü­ven­lik güç­le­ri­nin eli­ne geç­me­me­si­ne önem ve­rir­ler. Ör­güt­te mo­ral bo­zuk­lu­ğu ya­rat­ma­ma­sı için bun­la­rı olay ye­rin­den ka­çı­rır­lar. An­cak,  tel­siz ko­nuş­ma­la­rın­dan, ye­rel kay­nak­lar­dan, in­san­sız ha­va araç­la­rı gö­rün­tü­le­riy­le ölü sa­yı­la­rı hak­kın­da bil­gi edi­ni­li­yor. PKK’­nın açık­la­ma­la­rın­da “10 T.C as­ke­ri öl­dür­dük, 20’sini ya­ra­la­dık, bir he­li­kop­ter dü­şür­dü­k” de­ni­lir. Ya­lan­la­rı­na ken­di­le­ri de inan­maz­lar. Ama, dev­le­tin ya­lan bil­gi ver­me­ye hak­kı yok­tur. Ya­ra­lı sa­yı­sı­nı “15” di­ye açık­la­ya­na de­ğil “4” di­ye­ne ina­na­lım.
Yö­re in­sa­nı, as­ke­ri­ne sa­hip çık­tı­ğı gi­bi, PKK’­lı­la­rın da öl­me­si­ni, ya­ra­lan­ma­sı­nı is­te­mez. Bu böy­le bi­li­ne…

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