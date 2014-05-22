145 milyon kullanıcıya 'şifrenizi değiştirin' çağrısı

Dünyanın en büyük çevrim içi (on-line) alışveriş firmalarından Ebay, siber saldırıya uğradığını bildirerek 145 milyon kullanıcıdan şifrelerini değiştirmelerini istedi.

Amerikan internet pazarlama firması Ebay'dan yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının siber saldırısıyla karşılaşıldığı ve saldırı sonucunda şifrelenmiş parolalar ile finansal olmayan veri tabanının çalındığı belirtildi.

Bilgisayar korsanlarının Ebay'dan çaldığı bilgiler arasında, e-posta adresleri, fiziksel adresler, telefon numaraları ve doğum tarihleri dahil olmak üzere şifrelenmiş parolalar ve diğer kişisel bilgilerin bulunduğu kaydedildi. Firmanın açıklamasında, müşterilere ait kredi kart bilgileri gibi finansal verilerin etkilenmediği belirtilerek müşterilere yapılan uyarıda, özellikle başka sitelerde kullandıkları şifreleri kullanmamaları istendi.

Çevrim içi (on-line) ödeme hizmeti sunan PayPal'e yetkisiz erişim sağlandığı konusunda herhangi bir kanıta rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, bu verilerin güvenli bir ağda saklandığı ifade edildi.

ABD'de daha önce de nisan ayında bilgisayar korsanları tarafından, "American Online" (AOL) firmasının 120 milyon müşterisine ait e-posta adresi, parola ve kontak listesi gibi hassas bilgileri çalınmıştı.