T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

145 milyon kullanıcıya 'şifrenizi değiştirin' çağrısı

Amerikan internet pazarlama firması Ebay siber saldırıya uğradı

22 Mayıs 2014 09:47

Dünyanın en büyük çevrim içi (on-line) alışveriş firmalarından Ebay, siber saldırıya uğradığını bildirerek 145 milyon kullanıcıdan şifrelerini değiştirmelerini istedi.

Amerikan internet pazarlama firması Ebay'dan yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının siber saldırısıyla karşılaşıldığı ve saldırı sonucunda şifrelenmiş parolalar ile finansal olmayan veri tabanının çalındığı belirtildi.

Bilgisayar korsanlarının Ebay'dan çaldığı bilgiler arasında, e-posta adresleri, fiziksel adresler, telefon numaraları ve doğum tarihleri dahil olmak üzere şifrelenmiş parolalar ve diğer kişisel bilgilerin bulunduğu kaydedildi. Firmanın açıklamasında, müşterilere ait kredi kart bilgileri gibi finansal verilerin etkilenmediği belirtilerek müşterilere yapılan uyarıda, özellikle başka sitelerde kullandıkları şifreleri kullanmamaları istendi.

Çevrim içi (on-line) ödeme hizmeti sunan PayPal'e yetkisiz erişim sağlandığı konusunda herhangi bir kanıta rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, bu verilerin güvenli bir ağda saklandığı ifade edildi.

ABD'de daha önce de nisan ayında bilgisayar korsanları tarafından, "American Online" (AOL) firmasının 120 milyon müşterisine ait e-posta adresi, parola ve kontak listesi gibi hassas bilgileri çalınmıştı.

 

ETİKETLER

ebayşifredeğiştirinuyarıçalındısiber saldırıamerikainternetalışveriş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24