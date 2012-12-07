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Yaşam

140 köy yolu ulaşıma kapandı

Türkiye'nin karla mücadelesi başladı....

07 Aralık 2012 13:07

Siirt ve Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 140 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirild

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminde köy yollarında yapacakları kar mücadelesi ile ilgili bütün hazırlıkları tamamladıklarını, kar mücadelesini özellikle Şirvan, Pervari ve Eruh ilçesindeki köy yollarında sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin bütün ekipmanları ile karla mücadeleye hazır hale getirildiğini kaydeden Kurtuluş, ''2 ekibimiz Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik ve civarı köylerin yolları ile Pervari ilçesinin Doğan köyü ve çevresindeki köy yollarını açma çalışmalarını yürütüyorlar. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı 22 köy yolunda çalışma yürütülüyor'' dedi.

Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Şimşek de, kar dolayısıyla, il merkezine bağlı 26, Çemişgezek ilçesinde 3, Hozat'ta 6, Mazgirt'te 26, Nazimiye'de 18, Ovacık'ta 11, Pertek'te 8 ve Pülümür'de 20 olmak üzere toplam 118 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirerek, ''Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için 8 karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor'' dedi.

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