140 iktisatçıdan Ayşe Buğra’ya destek: Sizinle meslektaş olmaktan onur duyuyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçili öğrencilerin Melih Bulu'ya karşı başlattığı protestolara ilişkin Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı “Osman Kavala denilen, adeta Soros’un temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır” sözleriyle hedef almasına tepkiler devam ediyor.

Akademisyenlerin ardından 140 iktisatçı da sosyal politikalar konusunda uzman Prof.Dr. Ayşe Buğra'ya destek verdi.

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Aralarında Daron Acemoğlu, Hacer Ansal, Ahmet İnsel, Ahmet Haşim Köse, Refet Gürkaynak, Korkut Boratav, Nesrin Nas, Atilla Yeşilada ve Ümit Özlale gibi isimlerin bulunduğu 140 iktisatçı Ayşe Buğra ile dayanışma içinde olduklarını belirterek "Sevgili Ayşe Buğra, sizinle meslektaş olmaktan onur ve kıvanç duyuyoruz" dedi.

İmza veren isimler şöyle: