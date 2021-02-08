147 yazardan Boğaziçili öğrencilere destek: Aşağıya bakmayacağız

Cumhurbaşkanı kararıyla Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından protestoların başladığı Boğaziçi Üniversitesi'ne, Zülfü Livaneli, Orhan Pamuk, Oya Baydar, Ahmet Ümit, Elif Şafak, Murathan Mungan, Ece Temelkuran, Zeynep Oral, İhsan Oktay Anar'ın da aralarında olduğu 147 yazardan "Aşağı bakmayacağız" başlıklı destek açıklaması geldi.

147 yazarın imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyım rektöre karşı anayasa güvencesindeki demokratik itiraz haklarını kullanan öğrenciler, öğretim üyeleri ve üniversite çalışanlarının uğradıkları hukuksuzluğu ve baskıları üzüntüyle ve tepki duyarak izliyoruz" denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Demokratik haklarını kullanan öğrencilere polisin yönelttiği 'aşağı bak' komutu, millet iradesini dilinden düşürmeyen iktidarın ülkeyi nasıl yönetmek istediği ve yurttaşlıktan ne anladığını açıkça ortaya koymaktadır.

En üst kamu otoritelerince kullanılan nefret söylemi, öğrencilerin terörist diye yaftalanması, hukuksuz gözaltılar ve polis şiddeti ülkemizin anayasal bir hukuk devleti olmaktan çoktandır uzaklaştığının yeni bir kanıtıdır.

Bizler günlerdir direnenlerin ölü kelimelerin yükünü aldığını, dili canlandırdığını, tahakkümün pasını silip attığını, ülkenin önünde bin bir olasılıkla dolu yollar açtığını görüyoruz. Edebiyatçılar olarak bu şenliğe coşkuyla katılıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki direnişin yanındayız. Zulme ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. Aşağı bakmayacağız."

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