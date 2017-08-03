14 yaşındaki Samet, inşaatta çalışırken hayatını kaybetti!

14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Samet Barış Aydın, Gaziantep'te çalıştığı inşaatın duvarının yıkımı sırasında enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Bakkallık yapan babanın 3 çocuğundan en büyüğü olan ve bu yıl 8. sınıfa geçen Samet Barış Aydın, okulların tatile girmesinin ardından su tesisatçısının yanında haftalık 150 lira karşılığında çalışmaya başladı.

Samet Barış Aydın, bu sabah tadilatı yapılan 5 katlı binanın su tesisatının yapımı için yeniden inşaata gitti.

Burada tadilat çalışmaları kapsamında 4. katın kırılan duvarı bir anda binanın içine ve dışına çöktü.

Yıkılan duvarın bir bölümü, bu sırada su tesisatı çalışması yapan ortaokul öğrencisinin üzerine devrildi.

Enkaz altında kalan Aydın'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülen Samet Barış Aydın, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.