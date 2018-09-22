14 yaşındaki öğrenciyi kaçırmaya çalışmakla suçlanan öğretmen tutuklandı

Şanlıurfa’da 34 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni M.T., 14 yaşındaki öğrencisi B.G.’yi kaçırmak istediği iddiasıyla tutuklandı.

Öğretmen M.T.’nin öğrenciye ‘ilgi duyduğu’ iddia edildi.Öğretmen, bunun duyulması üzerine memleketi Diyarbakır’a gitti. Buradan da çocuğu arayarak kendisini kaçıracağını söyledi.

Durumu fark eden aile jandarmayı aradı. Öğretmenin, dün öğrencinin evine gittiğinde jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Mahkemeye çıkarılan öğretmen ‘küçük yaşta çocuğa cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarına teşebbüsten tutuklandı.

İlçe milli eğitim müdürlüğü, öğretmeni açığa aldı. (DHA)