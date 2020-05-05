14 yaşındaki kızını kendi sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan anne serbest kalmıştı; yeniden tutuklama kararı çıktı!

Eskişehir'de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorladığı ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği gerekçesiyle tutuklanan, ancak geçen günlerde tahliye edilen anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Eskişehir'de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorladığı ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K. hakkında tahliye kararı verilmişti.

İtiraz hakkı yoktur kararı yok hükmünde sayıldı

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itiraz hakkı tanımadığı mağdur kızın babasının ‘katılan sıfatı alabilecek kişilerden olması’ nedeniyle itiraz hakkını kullanabileceğine dikkat çekti.



4. Ağır Ceza Mahkemesi önceki mahkemenin verdiği ‘itiraz hakkı yoktur’ kararını yok hükmünde saydı ve itirazı incelemeye alarak sanıklar Ö.A. ile H.H.K.’nın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Haklarında tutuklama kararı verilen sanıklar Ö.A. ve H.H.K.’nın ilk duruşması 21 Mayıs 2020 tarihinde Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Geçici velayet babaya verildi

Yaşanan bu olayların ardından Ö.A.’nın eşi, Eskişehir Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.



Mahkeme, talebi üzerine bir süre Çocuk İzleme Merkezi’nde kalan 14 yaşındaki kızı ve diğer 2 çocuğunun geçici velayetini babaya verdi.