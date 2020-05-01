14 yaşındaki kızını, kendi sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan 'anne' serbest kaldı!

Eskişehir'de 14 yaşındaki kızını, kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorlayan ve çocuğunun çıplak fotoğraflarını erkek arkadaşına gönderen anne, tahliye oldu.

Eskişehir’de anne Ö.A., 2019 yılı eylül ayında 3 çocuğunu yanına alarak bir apart otelde sevgilisi H.H.K. ile buluştu. Anne, çocuklarını bir odaya koyduktan sonra diğer odada bekleyen sevgilisinin yanına gitti. Bir süre sonra anne, yan odada bulunan 14 yaşındaki kızını sevgilisinin yanına getirdi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre anne Ö.A., kızının kıyafetlerini çıkartarak sevgilisi birlikte olmasını istedi. H.H.K.’nın istismarına uğrayan kız çocuğu, bir süre sonra odayı terk etti. Anne Ö.A., daha sonraki günlerde kızının çıplak fotoğraflarını ve videolarını da sevgilisine gönderdi.

43 yıl hapis istemi

Kız çocuğunun okulundaki rehber öğretmenin yargıya başvurması üzerine anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K, 6 Mart’ta tutuklandı. Savcılık, anne ve sevgilisine 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'çocuğun cinsel istismarı', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetin yoksun bırakma' suçlarından Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Haklarında 43’er yıl hapis cezası istendi.

Sanık anne Ö.A. ifadesinde, suçunu itiraf ederek olayı bütün ayrıntılarıyla anlatırken, sanık H.H.K. iddiaları reddetti.

48 gün tutuklu kaldılar, baba itiraz etti

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Nisan’da sanıklar Ö.A. ve H.H.K.’nın aylık tutukluluk incelemesini yaptı. Mahkeme, 48 gün tutuklu kalan ‘sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre nazara alınarak’ adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Mağdur kızın babası, tahliye kararının kaldırılması için Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.