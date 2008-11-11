14 yaşındaki kız tacizi telefonuna kaydetti

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde 14 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi S.T., kendisine yaklaşık bir yıldan beri cinsel tacizde bulunan kız arkadaşının babası komşuları 40 yaşındaki Mehmet H.'nin yaptıklarını gizlice cep telefonuna kaydetti. Mehmet H., 4 dakikalık 2 ayrı taciz görüntülerin incelenmesinin ardından tutuklandı.Hendek'te teyzesinin yanında kalan ilköğretim okulu 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki S.T., akrabası 25 yaşındaki S.K.'ye kız arkadaşının babası olan komşuları Mehmet H.'nin kendisini sürekli taciz ettiğini söyledi. S.T., esnaflık yapan 2 çocuk babası Mehmet H.'nin kendisini ilişkiye zorladığını da söyleyince akrabası S.K. ile birlikte, olayı ortaya çıkarmak için plan yaptılar. S.T., arkadaşının babası Mehmet H.'nin evine giderken taciz görüntülerini kaydetmek için S.K.'den cep telefonunu aldı. Evde kimsenin olmadığı sırada Mehmet H., yeniden tacizde bulunurken, S.T. tüm yaşananları gizlice cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra evden ayrılan S.T. görüntüleri ailesine verdi. Aile savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mehmet H., poliste verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Ancak cep telefonu kayıtları incelendikten sonra Adliye'ye sevk edildi. Mehmet H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.S.T.'nin çektiği 4 dakikalık iki ayrı görüntüden birinde Mehmet H.'nin küçük kızı okşarken, ikinci görüntüde ise teşhircilik yaparken görüldüğü öğrenildi.