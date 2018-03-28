14 yaşındaki çocuktan 5 gündür haber alınamıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 5 gün önce kaybolan 14 yaşındaki çocuğun bulunması için arama kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İlçedeki bir evde oturan 14 yaşındaki R.A'dan 5 gündür haber alamayan yakınları ve akrabaları, köylülerin desteğinde çocuğu bulmak için çalışma yaptı.

Çocuğun bulunamaması üzerine yakınları durumu, arama kurtarma ekiplerine bildirdi.

Bu ihbar üzerine Iğdır ve Doğubayazıt'taki arama kurtarma derneklerine bağlı ekiplerce 2 gün önce ilçenin Dostali ve Yukarıtavla köyleri çevresindeki arazilerde arama çalışması başlatıldı.

Doğubayazıt Arama Kurtarma Derneği ekibinden Hükümdar Çamlıbel, yaptığı açıklamada, "Şu an Doğubayazıt'ta kaybolan 14 yaşındaki bir çocuğu aramaktayız. Çalışmalarımız devam ediyor, iki güne yakındır arıyoruz." dedi.

Arama kurtarma derneklerinden 3 araç ve 12 kişilik personelin yanı sıra R.A'nın akrabalarının da katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmalarında şu ana kadar çocuğa ulaşılamadı.

R.A'nın bulunması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.